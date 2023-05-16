Взятка в $2,7 млн и детектив под прикрытием: что известно о деле против главы Верховного суда

Антикоррупционные органы задержали главу Верховного суда Всеволода Князева по делу о масштабной коррупционной схеме. Он является высшим должностным лицом в судебной ветви власти, которое подозревается в коррупции.

Что известно о деле и задержании Князева – далее в материале.

Разоблачение схемы в Верховном суде

Вечером 15 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о разоблачении “масштабной коррупции в Верховном суде”. Речь идет о схеме получения неправомерной выгоды его руководством и судьями.

К короткому сообщению было прикреплено фото пачек долларов на диване.

Ряд СМИ со ссылкой на источники тогда сообщили, что речь идет о задержании председателя суда Всеволода Князева на получении взятки в $2,7 млн.

Также сообщалось, что обыски проходили еще у 18 судей Верховного суда.

16 мая представители НАБУ и САП подтвердили факт задержания Всеволода Князева и еще одного фигуранта коррупционной схемы. Подозрения им пока не выдвинуто: на это есть 24 часа.

Правоохранители будут обращаться в Высший совет правосудия с ходатайством об отстранении судьи от исполнения обязанностей. Сейчас идут следственные действия с судьями и посредниками, исследуется их возможная роль в коррупционной схеме.

Дело квалифицировали по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), а также ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это дело наиболее резонансным за период деятельности Бюро и САП.

Что известно о коррупционной схеме

Правоохранители получили данные о деятельности преступной группировки в судейской ветви власти.

После этого НАБУ реализовало операцию под прикрытием: детектив Бюро проник внутрь группировки.

Как сообщил сегодня на брифинге директор НАБУ Семен Кривонос, судьи Верховного суда получили взятку за принятие решения в пользу владельца группы Финансы и Кредит (им является бизнесмен Константин Жеваго).

– Был зафиксирован ряд контактов владельца финансовой группы Финансы и Кредит с одним из владельцев адвокатского объединения, которое использовалось для прикрытия преступной деятельности. Они договорились о передаче неправомерной выгоды в пользу чиновников суда за принятие нужного для этого предпринимателя решения, — рассказал Кривонос.

Что это за адвокатское объединение, в НАБУ не уточнили. Только отмечается, что под видом адвокатских услуг его участники договаривались с судьями о принятии решений в интересах их “клиентов” за “вознаграждение”.

Адвокат-руководитель объединения был посредником в передаче около $2,7 млн взятки руководству Верховного суда “для принятия решения в интересах бизнесмена”.

Через несколько дней после налаживания контакта, 15 марта, должно было состояться заседание Верховного суда по делу, но его перенесли – до сбора полной суммы взятки.

В НАБУ уточнили, что после этого происходила постепенная передача средств от бизнесмена адвокату. По состоянию на начало апреля вся сумма была собрана и находилась на хранении в банковском хранилище.

По версии следствия, 19 апреля Верховный суд принял необходимое решение. А 1 мая глава ВС Всеволод Князев дал указание адвокату о разделении взятки среди судей Большой Палаты Верховного суда, которые принимали участие в рассмотрении дела.

Правоохранители зафиксировали, что 3 мая была передана первая часть взятки, а 15 мая – вторая часть, и тогда же удалось разоблачить руководство ВС “на горячем”. В ходе обысков была изъята часть средств.

В НАБУ и САП отмечают, что эта взятка “может быть частью более широкой схемы коррупционного давления на суды”.

Кроме того, есть данные, что члены группировки пытались повлиять на избрание членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Какое дело рассматривал Верховный суд

По информации СМИ, речь идет о деле о праве собственности на 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo, которое рассматривала Большая Палата Верховного суда.

19 апреля суд признал законным приобретение компанией Ferrexpo, которую связывают с Константином Жеваго, в 2002 году пакета акций комбината. Он также отменил признание недействительными договоров купли-продажи 40,19% акций.

Как сообщает Forbes, в 2002 году четыре компании-нерезиденты из группы VS Energy продали эти 40,19% акций Полтавского ГОК лицам, связанным с нынешними владельцами горно-обогатительного комбината. Впоследствии в результате дополнительных эмиссий, принудительного выкупа акций у миноритариев единственным акционером ПГОК стала компания Ferrexpo.

Пресс-служба бизнесмена Константина Жеваго отрицает его причастность к ситуации вокруг Верховного суда. В заявлении, которое обнародовало издание Forbes, говорится, что Жеваго как акционер Ferrexpo не имеет никакого отношения к ситуации с предоставлением взятки главе или судьям ВС.

– Информация, что неправомерная выгода могла быть получена от людей, действовавших в интересах бизнесмена, полностью ложна, — отмечается в заявлении.

В пресс-службе Жеваго настаивают, что Большая палата Верховного суда в апреле приняла решение не в его интересах, а “в интересах крупной, публичной компании с уважаемыми акционерами, которая торгуется на основной площадке Лондонской фондовой биржи”.

В пресс-службе совладельца Ferrexpo добавили, что ВС пресек попытку “сомнительных оффшорных компаний, связанных с фигурантами санкционных списков США и Европы, в том числе гражданами РФ, осуществить рейдерский захват крупного промышленного актива”. Там также заверили, что заинтересованы в прозрачном расследовании.

Тем временем пленум Верховного суда 16 мая инициировал выражение недоверия председателю Всеволоду Князеву. Представление подписали 138 из 142 присутствующих судей.

Они создали оргкомитет, который подготовит проект решения о недоверии Князеву. После этого еще предстоит голосование пленума.

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