Хабар у $2,7 млн і детектив під прикриттям: що відомо про справу проти голови Верховного суду

Антикорупційні органи затримали голову Верховного суду Всеволода Князєва у справі про масштабну корупційну схему. Він є найвищою посадовою особою в судовій гілці влади, яку підозрюють у корупції.

Що відомо про справу та затримання Князєва – далі в матеріалі.

Викриття схеми у Верховному суді

Увечері 15 травня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про викриття “масштабної корупції у Верховному суді”. Йдеться про схему отримання неправомірної вигоди його керівництвом та суддями.

До короткого повідомлення було прикріплено фото пачок доларів на дивані.

Низка ЗМІ з посиланням на джерела тоді повідомила, що йдеться про затримання голови суду Всеволода Князєва на отриманні хабаря у $2,7 млн.

Також повідомлялося, що обшуки проходили у ще 18 суддів Верховного суду.

16 травня представники НАБУ та САП підтвердили факт затримання Всеволода Князєва та ще одного фігуранта корупційної схеми. Підозри їм ще не висунуто: на це є 24 години.

Правоохоронці звертатимуться до Вищої ради правосуддя з клопотанням про відсторонення судді від виконання обов’язків. Зараз тривають слідчі дії з суддями і посередниками, досліджується їх можлива роль у корупційній схемі.

Справу кваліфікували за ч. 4 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди), а також ч. 4 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Директор НАБУ Семен Кривонос назвав цю справу “найбільш резонансною” за період діяльності Бюро та САП.

Що відомо про корупційну схему

Правоохоронці отримали дані про діяльність злочинного угруповання у суддівській гілці влади.

Після цього НАБУ реалізувало операцію під прикриттям: детектив Бюро проник всередину угруповання.

Як повідомив сьогодні на брифінгу директор НАБУ Семен Кривонос, судді Верховного суду отримали хабар за ухвалення рішення на користь власника групи Фінанси та Кредит (ним є бізнесмен Костянтин Жеваго).

– Було зафіксовано низку контактів власника фінансової групи Фінанси та Кредит з одним із власників адвокатського об’єднання, яке використовувалося для прикриття злочинної діяльності. Вони домовилися про передання неправомірної вигоди на користь високопосадовців суду за ухвалення потрібного для цього підприємця рішення, – розповів Кривонос.

Що це за адвокатське об’єднання, в НАБУ не уточнюють. Лише зазначається, що під виглядом адвокатських послуг його учасники домовлялися із суддями про ухвалення рішень в інтересах їхніх “клієнтів” за “винагороду”.

Адвокат-керівник об’єднання був посередником у передаванні близько $2,7 млн хабаря керівництву Верховного cуду “для ухвалення рішення в інтересах бізнесмена”.

За кілька днів після налагодження контакту, 15 березня, мало відбутися засідання Верховного суду по справі, але його було перенесено – до збору повної суми хабаря.

В НАБУ уточнили, що після цього відбувалося поступове передавання коштів від бізнесмена до адвоката. Станом на початок квітня вся сума була зібрана та перебувала на зберіганні в банківському сховищі.

За версією слідства, 19 квітня Верховний суд ухвалив потрібне рішення. А 1 травня голова ВС Всеволод Князєв надав вказівку адвокату про розподіл хабаря серед суддів Великої Палати Верховного суду, які брали участь у розгляді справи.

Правоохоронці зафіксували, що 3 травня була передана перша частина хабаря, а 15 травня – друга частина, і тоді ж вдалося викрити керівництво ВС “на гарячому”. Під час обшуків було вилучено частину коштів.

У НАБУ та САП зазначають, що цей хабар “може бути частиною більш широкої схеми корупційного тиску на суди”.

#НАБУ і #САП викрили схему корупційного тиску на суди. Неправомірна вигода розміром близько 2.7 млн дол. США для Голови Верховного Суду та адвоката може бути частиною більш широкої схеми корупційного тиску на суди????https://t.co/XXNxoumaa1 pic.twitter.com/BuZqQyVau4 — NAB Ukraine (@nab_ukr) May 16, 2023

Крім того, є дані, що члени угруповання намагалися вплинути на обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Яку справу розглядав Верховний суд

За інформацією ЗМІ, йдеться про справу щодо права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата Верховного суду.

19 квітня суд визнав законним придбання компанією Ferrexpo, яку пов’язують із Костянтином Жеваго, в 2002 році пакета акцій комбінату. Він також скасував визнання недійсними договорів купівлі-продажу 40,19% акцій.

Як повідомляє Forbes, у 2002 році чотири компанії-нерезиденти із групи VS Energy продали ці 40,19% акцій ПГЗК особам, повʼязаним із нинішніми власниками гірничо-збагачувального комбінату. Згодом внаслідок додаткових емісій, примусового викупу акцій у міноритаріїв єдиним акціонером ПГЗК стала компанія Ferrexpo.

Пресслужба бізнесмена Костянтина Жеваго заперечує його причетність до ситуації довкола Верховного суду. В заяві, яку оприлюднило видання Forbes, йдеться, що Жеваго як акціонер Ferrexpo не має жодного стосунку до ситуації з наданням хабаря голові чи суддями ВС.

У пресслужбі Жеваго наполягають, що Велика палата Верховного суду в квітні ухвалила рішення не в його інтересах, а “в інтересах великої, публічної компанії з поважними акціонерами, яка торгується на основному майданчику Лондонської фондової біржі”.

У пресслужбі співвласника Ferrexpo додали, що ВС припинив спробу “сумнівних офшорних компаній, пов’язаних із фігурантами санкційних списків США і Європи, у тому числі громадянами РФ, здійснити рейдерське захоплення великого промислового активу”. Там також запевнили, що зацікавлені у прозорому розслідуванні.

Тим часом пленум Верховного суду 16 травня ініціював висловлення недовіри голові Всеволоду Князєву. Подання підписали 138 із 142 присутніх суддів.

Вони утворили оргкомітет, який підготує проєкт рішення про недовіру Князєву. Після цього ще має відбутися голосування пленуму.

Фото: Верховний суд, НАБУ

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