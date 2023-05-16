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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Міноборони РФ збрехало про знищення ЗРК Patriot в Україні – CNN

ЗРК Patriot, Патріот
Фото: Генштаб ЗСУ

Ракетний удар Росії по Україні в ніч проти 16 травня не призвів до знищення системи протиракетної оборони Patriot, як про це заявило російське Міністерство оборони.

Про це пише CNN із посиланням на американського посадовця.

За словами джерела, ракетний удар РФ міг призвести до пошкодження ЗРК Patriot, але його ступінь наразі оцінюється.

Це дасть змогу визначити, чи можна буде відремонтувати систему на місці, чи доведеться вивозити її назад до США.

Раніше Міністерство оборони Росії заявило, що уразило ЗРК Patriot у Києві “високоточним ударом гіперзвукового ракетного комплексу Кинджал”.

Українська сторона не коментувала ці заяви Москви. Водночас у Повітряних силах повідомили, що ППО знищила всі шість Кинджалів, якими РФ атакувала Україну.

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