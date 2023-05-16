Взрывы в Киеве без объявления воздушной тревоги: что говорят в КГВА

Ориентировочно в 13:30 16 мая люди в Киеве услышали звуки взрывов.

Воздушная тревога на данный момент в городе не объявлена.

Сохранять спокойствие киевлян и гостей города в городской военной администрации просили еще утром.

Там заранее предупредили, что 16 мая в Бучанском районе саперы будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

Поэтому в пригороде столицы будут раздаваться звуки взрывов.

Напомним, что противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ ночью 16 мая уничтожила шесть аэробалистических ракет Х-47М2 Кинжал, девять крылатых ракет типа Калибр, три баллистические/зенитные ракеты, шесть ударных дронов типа Shahed-136/131 и три разведывательных БпЛА (Орлан-10, Superсam).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 447-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: КГВА

Фото: КГВА

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