Вибухи в Києві без оголошення повітряної тривоги: що кажуть у КМВА
Орієнтовно о 13:30 16 травня люди в Києві почули звуки вибухів.
Повітряна тривога наразі в місті не оголошена.
Зберігати спокій киян та гостей міста у міській військовій адміністрації просили ще вранці.
Там завчасно попередили, що 16 травня в Бучанському районі сапери ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.
Через це в передмісті столиці лунатимуть звуки вибухів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 447-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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