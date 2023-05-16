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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибухи в Києві без оголошення повітряної тривоги: що кажуть у КМВА

Вибух

Орієнтовно о 13:30 16 травня люди в Києві почули звуки вибухів.

Повітряна тривога наразі в місті не оголошена.

Зберігати спокій киян та гостей міста у міській військовій адміністрації просили ще вранці.

Там завчасно попередили, що 16 травня в Бучанському районі сапери ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Через це в передмісті столиці лунатимуть звуки вибухів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 447-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Вибух, Київ
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