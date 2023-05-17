Повернення арештованих у Швейцарії $113 млн Жеваго: у ДБР заявили про прогрес
Наразі Державне бюро розслідувань та АРМА вживають заходів щодо повернення в Україну понад $113 млн, які лежать на заарештованих у Швейцарії рахунках компаній, кінцевим власником яких є екснардеп, акціонер банку Фінанси та Кредит Костянтин Жеваго.
Ці кошти були арештовані на підставі ухвали Печерського райсуду Києва від 26 жовтня 2022 року за запитом ДБР.
В Україні Костянтина Жеваго підозрюють в організації механізму розтрати $113 млн банку Фінанси та Кредит, що завдало шкоди інтересам держави та вкладників фінустанови.
На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного, а також пов’язаних із ним юридичних осіб.
27 грудня 2022 року Жеваго затримали на елітному курорті Куршевель французькі правоохоронці.
Водночас 30 березня 2023 року суд у Шамбері (Франція) відхилив запит України щодо екстрадиції бізнесмена, мотивувавши своє рішення тим, що “якщо держава, що надіслала запит, перебуває у стані війни в невизначеній ситуації, вона не в змозі мати суд, який гарантує основні свободи”.
Прокуратура Франції планує оскаржити це рішення, а Жеваго продовжили термін запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
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