Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы выступить на саммите

19 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию.

О своей заграничной поездке сообщил сам глава государства.

Владимир Зеленский планирует выступить на саммите Лиги арабских государств, встретиться с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и провести другие двусторонние переговоры.

Президента Украины в Саудовскую Аравию сопровождает лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

– Наши приоритеты – возвращение всех политических узников Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление нашей формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой.

Еще один приоритет – защита мусульманского сообщества Украины, – перечислил задачи, которые ставит перед собой, глава государства.