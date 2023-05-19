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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Зеленський прибув до Саудівської Аравії, щоб виступити на саміті

Зеленський прибув до Саудівської Аравії, щоб виступити на саміті
Фото: Офіс президента

19 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії.

Про свою закордонну поїздку повідомив сам глава держави.

Володимир Зеленський планує виступити на саміті Ліги арабських держав, зустрітися зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та провести інші двосторонні переговори.

Президента України до Саудівської Аравії супроводжує лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Серед пріоритетів, які виокремив для себе президент України під час відвідин Саудівської Аравії:

  • повернення всіх політичних в’язнів Криму й тимчасово окупованих територій,
  • повернення всіх полонених та незаконно депортованих,
  • представлення української формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав,
  • гарантування енергетичної безпеки наступної зими,
  • захист мусульманської спільноти України.

– Разом із нами Мустафа Джемілєв, тому що Крим першим постраждав від російської окупації. І більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, – мусульмани, – наголосив на важливості місії лідера кримськотатарського народу під час візиту до Саудівської Аравії Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 травня, в Японії стартує триденний саміт G7.

Напередодні заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в коментарі виданню Kyodo News заявляв, що Володимир Зеленський може особисто відвідати саміт G7.

Зранку 19 травня про таку імовірність повідомляло й видання Bloomberg.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону Єдині новини зауважував, що фізична участь президента України у саміті Великої сімки була б дуже важливою.

Однак згодом у пресслужбі РНБО заявили, що президент України Володимир Зеленський братиме участь у саміті G7 в онлайн-режимі.

Анексія Криму, Володимир Зеленський, Крим, Мустафа Джемілєв, Саудівська Аравія
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