Резников анонсировал новую встречу в формате Рамштайн: что будет в фокусе

Уже на следующей неделе состоится новая встреча Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн), на которой союзники обсудят дальнейшую военную поддержку нашей страны.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице министр обороны Алексей Резников.

Он отметил, что приоритетом для Украины остается укрепление противовоздушной и противоракетной обороны. Этот вопрос будет обсуждаться на очередной встрече в формате Рамштайн.

– Укрепление ПВО/ПРО остается нашим приоритетом № 1. Наземные системы – от переносных зенитно-ракетных комплексов до мощных батарей – и ракеты к ним неизменно в фокусе. Об этом мы будем говорить с коллегами на очередной встрече в формате Рамштайн на следующей неделе, — подчеркнул Резников.

Пока неизвестно, в каком формате состоится новая встреча Контактной группы (очно или онлайн).

Министр также поблагодарил союзников (США, Великобританию, Нидерланды, Данию, Бельгию, Португалию) за решение образовать “авиационную коалицию” и начать тренировку украинских пилотов на самолетах западного образца.

По словам Резникова, западные истребители станут важным элементом в защите украинского неба, ведь нашей системе ПВО/ПРО не хватает современной авиационной платформы. Самолеты помогут как защитить мирные города Украины, так и прикрыть воинов на фронте.

Глава Минобороны добавил, что решение по самолетам – “это важный этап, но не конец пути”.

– Понадобится время, ресурсы и много очень квалифицированного труда, пока наше небо станет безопаснее. Надо набраться терпения, – уточнил Резников.

Следует отметить, что это будет уже двенадцатая встреча министров обороны стран-союзниц в формате Рамштайн. Предыдущая состоялась 21 апреля в очном режиме на авиабазе Рамштайн в Германии. Ключевыми вопросами были: противовоздушная оборона, боеприпасы и средства поддержки.

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