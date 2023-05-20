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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Резніков анонсував нову зустріч у форматі Рамштайн: що буде у фокусі

Резніков анонсував нову зустріч у форматі Рамштайн: що буде у фокусі
Фото: Getty Images

Уже наступного тижня відбудеться нова зустріч Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн), на якій союзники обговорять подальшу військову підтримку нашої країни.

Про це поінформував на своїй Facebook-сторінці міністр оборони Олексій Резніков.

Він зазначив, що пріоритетом для України залишається зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони. Це питання буде обговорюватися на черговій зустрічі у форматі Рамштайн.

– Зміцнення ППО/ПРО залишається нашим пріоритетом № 1. Наземні системи – від переносних зенітно-ракетних комплексів до потужних батарей – та ракети до них незмінно у фокусі. Про це, зокрема, ми будемо говорити з колегами на черговій зустрічі у форматі Рамштайн наступного тижня, – наголосив Резніков.

Наразі невідомо, в якому форматі відбудеться нова зустріч Контактної групи: очно чи онлайн.

Міністр також подякував союзникам (США, Великій Британії, Нідерландам, Данії, Бельгії, Португалії) за рішення утворити “авіаційну коаліцію” та почати тренування українських пілотів на літаках західного зразка.

За словами Резнікова, західні винищувачі стануть важливим елементом у захисті українського неба, адже нашій системі ППО/ПРО не вистачає саме сучасної авіаційної платформи. Літаки допоможуть як захистити мирні міста України, так і прикрити наших воїнів на фронті.

Глава Міноборони додав, що рішення щодо літаків – “це важливий етап, але не кінець шляху”.

– Знадобиться час, ресурси і багато дуже кваліфікованої праці, доки наше небо стане безпечнішим. Треба набратися терпіння, – уточнив Резніков.

Варто зазначити, що це буде вже дванадцята зустріч міністрів оборони країн-союзниць у форматі Рамштайн. Попередня відбулася 21 квітня в очному режимі на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Ключовими питаннями на ній були: протиповітряна оборона, боєприпаси та засоби підтримки.

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Війна в Україні, Олексій Резніков, Рамштайн
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