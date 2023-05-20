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Юлія Соколова, редакторка стрічки

ЗСУ тримають оборону: в Міноборони спростували заяви окупантів про “взяття” Бахмута

Бахмут
Фото: Getty Images

У Міністерстві оборони України спростували заяви російських окупантів про начебто повне захоплення міста Бахмут (Донецька область).

Як зазначила заступниця міністр оборони України Ганна Маляр, українські військові тримають оборону в одному з районів міста.

– У Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом із тим наші війська тримають оборону в районі Літак, – наголосила вона.

Маляр уточнила, що станом на зараз українські бійці контролюють деякі промислові та інфраструктурні об‘єкти в цьому районі та приватний сектор.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий також спростував фейкові твердження ПВК Вагнера про начебто захоплення Бахмута. Він зазначив, що бої за місто тривають.

– Це неправда (заяви ПВК Вагнера, – Ред.). Наші підрозділи воюють у Бахмуті, – заявив Череватий у коментарі західним ЗМІ.

Раніше сьогодні засновник терористичного формування ПВК Вагнера Євген Пригожин оголосив, що його найманці начебто повністю контролюють Бахмут.

За оцінкою британської розвідки, протягом останніх днів російське командування могло перекинути під Бахмут до кількох батальйонів для посилення угруповання своїх військ. Такі кроки РФ можуть свідчити про намагання заявити хоч про якийсь успіх на фронті.

В ГУР Міноборони України пояснили, що перекидання ворогом резервів під Бахмут свідчить про провал їхніх наступальних дій.

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Джерело: The Guardian
Бахмут, Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ, Міноборони України
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