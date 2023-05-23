Почему жители приграничья не эвакуируются и едут на заминированные поля: первое интервью главы Сумской ОВА

— А давайте посчитаем деньги. Какие убытки понесла Сумская область из-за вторжения?

— В общей сложности у нас разрушено более 5 тыс. объектов инфраструктуры. Среди них более 2 тыс. – это здания, каждое четвертое – многоквартирное. На сегодняшний день, по программе восстановления, мы восстановили более 50% критической инфраструктуры, а также более половины индивидуальных жилищ.

Мы помним, куда враг целил зимой и чего он хотел этими ударами достичь. Я разбирался с этой проблематикой. В энергетической структуре работают очень отважные люди. Они возобновляют все в кратчайшие сроки, чтобы население наше не страдало. Свет на критических объектах, в медицинских учреждениях, школах, коммунальных хозяйствах – он был. Электричество было.

— Что происходит с Ахтырской ТЭЦ, которую россияне разбомбили 3 марта прошлого года? В прошлом году были проблемы с освоением государственных средств на восстановление. Какая ситуация сейчас?

— Самое главное относительно Ахтырской ТЭЦ, что город, который от нее зависел, все же пережил зиму с теплом и светом, хотя россияне рассчитывали совсем на другое. Специалисты осуществили там аварийные переподключения, поэтому и перебоев не было. А вот деньги на восстановление в прошлом году освоить действительно не удалось.

Государство выделило на это чуть менее 100 млн грн. Но были приняты несвоевременные решения, допущены проволочки. Сначала был заказчик один, но он по своим возможностям не смог этого сделать. Затем переводили на заказчика областного – и в декабре только было принято решение, когда до конца бюджетного заказа осталось две недели, поэтому не удалось выполнить эту задачу.

В настоящее время создан пошаговый план восстановления Ахтырской ТЭЦ, чтобы уже в этом году она смогла удовлетворить потребности населения.

— А за счет чего планируют отстроить Тростянец? В городе уничтожены центр, автостанция, сильно разрушена больница и разбиты жилые дома. Частично деньги дает местная община и зарубежные инвесторы, однако, очевидно, этого мало.

— Тростянец попал в список шести разрушенных городов, которыми будет заниматься Государственное агентство восстановления и развития. В настоящее время существует несколько проектов. Пилотный – охватывает восстановление железной дороги, автостанции, близлежащей площади и сожженного жилого дома. Но, конечно, нужно восстановить еще и больницу, и другие дома.

Жители Тростянца, я думаю, дождутся весомых сдвигов в этом и следующем году, и город станет еще лучше, чем был.

Город Тростянец после освобождения от войск РФ. Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

— Существуют ли какие-то сроки восстановления? Или все пока на стадии обсуждения?

— На прошлой неделе мы работали в Киеве. В настоящее время создается пошаговый план. Но есть вопросы частной собственности. На Привокзальной площади были магазины частных владельцев, и теперь они должны отдать свои земли городу. А город уже должен быть гарантом того, что предприниматели вернут их в свою собственность после восстановления.

Сколько будет стоить восстановление, будет зависеть от проекта. Это большие деньги – до 500 млн грн, но точные суммы я смогу вам назвать, когда определят проект.

— А восстановление Сумской области в какую сумму оценивают? И сколько до конца года заложено в бюджете?

— Я вам не могу назвать цифру, потому что она интересует меня самого. У нас есть мощная международная помощь. Сейчас я поставил задачу ее посчитать, сколько потратили в прошлом году, а сколько планируют в этом году. В течение месяца я встретился со многими партнерами. У них много проектов.

Относительно бюджета, в прошлом году область его выполнила, и на этот квартал тоже. Сегодня приоритет в бюджете – это оборона, поэтому большинство денег уходит именно на это.

Как ни странно, главная проблема пограничных общин, что люди там настолько любят свою землю, что просто не хотят уезжать. Где бы я ни был, с кем бы ни говорил. Каждый день они находятся в подвалах. Каждый день идут обстрелы. Но “мой домик, мой огород, мои родственники здесь похоронены”, и они никак, к сожалению, не могут принять решение, чтобы уехать в более безопасное место. Даже в Сумы.