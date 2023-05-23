Чому мешканці прикордоння не евакуюються і їдуть на заміновані поля: перше інтерв’ю голови Сумської ОВА

Сумська область працює на оборону, а росіянам не варто сюди потикатися. Про це розповів Фактам ICTV нещодавно призначений голова Сумської ОВА Володимир Артюх у першому інтерв’ю на цій посаді.

Він очолив область 12 квітня цього року. До нього, під час широкомасштабного вторгнення, Сумщиною керували цивільні керманичі Дмитро Живицький і Тарас Савченко. Та, вочевидь, регіон, який був під окупацією і має найдовшу в Україні протяжність кордону з Росією, вимагає фахового військового нагляду.

Генерал-лейтенант Збройних сил України Володимир Артюх проходив військову службу на командних та штабних посадах. Має 38 років військового стажу.

Нині, перебуваючи на посаді голови Сумської ОВА, Володимир Артюх їздить регіоном, вивчаючи військові та суспільно-політичні проблеми області. Про все це – в ексклюзиві Фактів ICTV.

— Ви очолюєте область уже місяць. Які проблеми знайшли? На що звертатимете увагу в першу чергу?

— Це тільки місяць чи вже місяць? Безумовно, тільки місяць. Регіон у нас великий – і по населенню, і по території. І багато тут відбулося за цей рік війни. У нас був ворог, територія частково була окупована. Слава Богу і Збройним силам, що звільнили Сумщину. Зараз іде період відбудови, відновлення, тому стоїть дуже багато викликів як перед владою, так і перед громадою.

У першу чергу, це завдання оборони. Тому що разом із ЗСУ ми сьогодні робимо єдину справу в плані із захисту нашої ділянки кордону. А вона, до речі, одна із найбільш протяжних, в рамках України – понад 560 км.

І ці 560 км треба підготувати. Вони уже підготовлені, а ще треба більше зробити для того, щоб ворог уже не сподівався, що зможе зайти бодай на один метр української землі.

— Ми їздили за кілька кілометрів від кордону. Там зовні нібито нічого не видно. Хіба як придивитися – скрізь траншеї.

— Так і повинно бути. Сьогодні ми знаємо, як робити, щоб ворог не знав, де ми, скільки нас, і що ми можемо. Військові все правильно роблять.

А ми їм допомагаємо нашою громадою. Наші підприємства, наші лісничі, власне, вся область працює сьогодні пріоритетно на підвищення оборонного потенціалу наших ЗСУ.