Новым руководителем Сумской областной военной администрации стал генерал-лейтенант Владимир Артюх.

Указ о назначении Владимира Артюха главой ОВА №212/2023 обнародован на сайте Офиса президента.

Напомним, проект этого указа члены правительства поддержали 11 апреля.

Предшественником Владимира Артюха в этой должности был Дмитрий Живицкий. Он был уволен еще 24 января.

Что известно о Владимире Артюхе

Родился Владимир Артюх 8 мая 1958 года в городе Благовещенск, что в Амурской области РФ.

Новый руководитель Сумской ОВА является выпускником трех учебных заведений:

Харьковского высшего военного авиационного командного училища связи (выпуск 1979 года, специальность – командная радиосвязи);

Военно-воздушная академия им. Ю.А. Гагарина (выпуск 1988 года, специальность – командно-штабная оперативно-тактическая ВВС);

Национальной академии обороны Украины (выпуск 2005 года, специальность – управление действиями соединений и объединений Вооруженных сил, квалификация – магистр государственного военного управления).

В 2010 году стал кандидатом военных наук (научное направление – развитие Вооруженных сил), а уже через год – старшим научным сотрудником.

Владимир Артюх служил в Северной группе войск, где был:

командиром радиорелейного взвода — начальником радиорелейной станции,

командиром радиорелейно-кабельной роты,

заместителем командира отдельного радиотехнического батальона.

В войсках Дальневосточного округа занимал должности:

командира отдельного батальона связи,

начальника связи и обеспечения истребительной авиационной дивизии.

В командовании Военно-воздушных сил ВСУ проходил службу в должностях:

старшего офицера группы технического обеспечения,

начальника группы боевой подготовки,

начальника оперативного отдела,

заместителя начальника организационно-мобилизационного управления штаба,

начальника организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника штаба.

Заместителем начальника Генштаба ВСУ стал в 2009 году.

В общей сложности Владимир Артюх посвятил Вооруженным силам Украины 37 лет.

Кроме того, работал начальником Подольского филиала государственного предприятия Украинский государственный центр радиочастот.

Затем стал советником руководителя Винницкой областной военной администрации.

В 2020 году Владимир Артюх баллотировался в Винницкий городской совет от Украинской партии чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

Награды

Владимир Артюх является полным кавалером ордена За заслуги.

Орден За заслуги I степени генерал-лейтенанту президент Украины Владимир Зеленский вручил в прошлом году ко Дню Независимости.

Тогда руководитель Винницкой ОВА Сергей Борзов, поздравляя своего советника с получением высокой государственной награды, отмечал, что “Владимир Артюх является одним из тех, благодаря кому Украина сохраняет свою независимость”.

У Владимира Артюха есть грамота Кабмина, отличия Министерства обороны Украины Знак почета, Именное огнестрельное оружие, Доблесть и честь, девять медалей и почетные нагрудные знаки.

Источник: Кафедра военной подготовки, Сергей Борзов

Фото: Сергей Борзов

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