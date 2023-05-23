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Данилов объяснил, что может решить вопрос безопасности в Черном море

Олексій Данілов

Безопасность судоходства и свободной торговли в Черном море сможет гарантировать только полная деоккупация Крыма.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Также он указал на важность предоставления Севастополю статуса современной и мощной военно-морской базы Украины.

— Вопрос безопасности всего ближневосточного региона, безопасности судоходства и свободной торговли в Черном море не может быть решен без полной и безусловной деоккупации Крыма и статуса Севастополя как современной и мощной военно-морской базы Украины, — написал он в Twitter.

Ранее руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты вывозят из Крыма документы, свидетельствующие об их незаконной деятельности, а также членов своих семей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 453-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: РНБО

Война в Украине, Крым, Алексей Данилов, Російська агресія, Черное море
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