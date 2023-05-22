Бои под Бахмутом и взрывы в Одессе: 453-й день войны

22 мая, 0:41

Байден высмеял заявление Кремля о “риске” из-за передачи F-16 ВСУ

Президент США Джо Байден высмеял заявление Москвы о якобы риске из-за передачи Украине современных истребителей F-16.

По его словам, риск существует только для граждан РФ, которые участвуют в полномасштабной войне против Украины.