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Юлия Захарченко, редактор ленты

Бои под Бахмутом и взрывы в Одессе: 453-й день войны

Ключевые события
00:41
Байден высмеял заявление Кремля о “риске” из-за передачи F-16 ВСУ
00:02
В Одесской области ПВО уничтожила беспилотник — Братчук
00:00
В Симферополе пропало электроснабжение
Бои под Бахмутом и взрывы в Одессе: 453-й день войны
22 мая, 0:41

Байден высмеял заявление Кремля о “риске” из-за передачи F-16 ВСУ

Президент США Джо Байден высмеял заявление Москвы о якобы риске из-за передачи Украине современных истребителей F-16.

По его словам, риск существует только для граждан РФ, которые участвуют в полномасштабной войне против Украины.

22 мая, 0:02

В Одесской области ПВО уничтожила беспилотник — Братчук

В Одесской области силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник, сообщает спикер ОВА Сергей Братчук.

22 мая, 0:00

В Симферополе пропало электроснабжение

Во временно оккупированном Симферополе (Крымский полуостров) пропал свет. Обесточен почти весь город, сообщают местные Telegram-каналы.

Война в Украине
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Бои под Бахмутом и взрывы в Одессе: 453-й день войны
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Маляр объяснила, для чего РФ фейки о “гибели” нашего командования

В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
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Бои под Бахмутом и взрывы в Одессе: 453-й день войны
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