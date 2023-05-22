Юлия Захарченко, редактор ленты
Бои под Бахмутом и взрывы в Одессе: 453-й день войны
22 мая, 0:41
Байден высмеял заявление Кремля о “риске” из-за передачи F-16 ВСУ
Президент США Джо Байден высмеял заявление Москвы о якобы риске из-за передачи Украине современных истребителей F-16.
По его словам, риск существует только для граждан РФ, которые участвуют в полномасштабной войне против Украины.
22 мая, 0:02
В Одесской области ПВО уничтожила беспилотник — Братчук
В Одесской области силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник, сообщает спикер ОВА Сергей Братчук.
22 мая, 0:00
В Симферополе пропало электроснабжение
Во временно оккупированном Симферополе (Крымский полуостров) пропал свет. Обесточен почти весь город, сообщают местные Telegram-каналы.
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