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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Россияне вывозят из Крыма документы и членов семей — Гуменюк

Россияне вывозят из Крыма документы и членов семей — Гуменюк

Российские оккупанты вывозят с временно оккупированного Крымского полуострова документы, свидетельствующие об их незаконной деятельности.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире одного из украинских телеканалов.

— Мост они используют пока по назначению, то есть транспортно-логистически, чтобы пытаться вывезти все то, что для них является ценным, что может быть ценным также для Международного трибунала. То есть документы, которые подтверждают их незаконную деятельность, — сказала она.

По словам Гуменюк, российские оккупанты максимально забирают с полуострова все, что может быть использовано против них. Кроме того, по ее данным, россияне вывозят с Крымского полуострова членов своих семей.

Она также рассказала, что некоторые военные РФ оформляют отпуска с целью покинуть украинский Крым.

Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты на полуострове пытаются рассредоточить свои склады горючего и боеприпасов.

Недавно представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева рассказала, что после деоккупации Крыма будут делать с коллаборантами и имуществом на полуострове.

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Источник: Эпрессо
Война в Украине, Крым, Російська агресія
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