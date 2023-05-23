Россияне вывозят из Крыма документы и членов семей — Гуменюк
Российские оккупанты вывозят с временно оккупированного Крымского полуострова документы, свидетельствующие об их незаконной деятельности.
Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире одного из украинских телеканалов.
— Мост они используют пока по назначению, то есть транспортно-логистически, чтобы пытаться вывезти все то, что для них является ценным, что может быть ценным также для Международного трибунала. То есть документы, которые подтверждают их незаконную деятельность, — сказала она.
По словам Гуменюк, российские оккупанты максимально забирают с полуострова все, что может быть использовано против них. Кроме того, по ее данным, россияне вывозят с Крымского полуострова членов своих семей.
Она также рассказала, что некоторые военные РФ оформляют отпуска с целью покинуть украинский Крым.
Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты на полуострове пытаются рассредоточить свои склады горючего и боеприпасов.
Недавно представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева рассказала, что после деоккупации Крыма будут делать с коллаборантами и имуществом на полуострове.