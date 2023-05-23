Данілов пояснив, що може вирішити питання безпеки у Чорному морі

Безпеку судноплавства та вільної торгівлі у Чорному морі зможе гарантувати лише повна деокупація Криму.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Також він вказав на важливість надання Севастополю статусу сучасної та потужної військово-морської бази України.

– Питання безпеки всього близькосхідного регіону, безпеки судноплавства та вільної торгівлі у Чорному морі не може бути вирішене без повної та безумовної деокупації Криму та статусу Севастополя як сучасної та потужної військово-морської бази України, – написав він у Twitter.

Раніше керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти вивозять із Криму документи, які свідчать про їхню незаконну діяльність, а також членів своїх родин.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 453-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: РНБО