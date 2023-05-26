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Обучение пилотов на F-16 и системы ПВО: итоги Рамштайна-12

Рамштайн-12, Ллойд Остін, Марк Міллі
Фото: Getty Images

В четверг, 25 мая, состоялось 12-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Встреча прошла в онлайн-формате, к ней присоединились руководители оборонных ведомств из 50 стран мира. Министр обороны Украины Алексей Резников проинформировал коллег о ситуации на фронте и насущных потребностях ВСУ.

Ключевыми темами заседания стали защита украинского неба, усиление противовоздушной обороны и обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

О чем говорили участники Рамштайна-12

Как сообщил министр обороны США Ллойд Остин, на сегодняшней встрече обсудили несколько критических пробелов, с которыми сталкивается Украина в противостоянии российской агрессии.

— Одна из самых насущных потребностей Украины — это наземные системы ПВО, поэтому мы будем работать активнее, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно. Страны Контактной группы будут искать дальнейшие пути, чтобы обеспечить Украину тем, что есть в перечне насущных потребностей, — сказал Остин на пресс-конференции по итогам Рамштайна-12.

Участники заседания обсудили планы учений украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

Глава Пентагона поблагодарил Данию и Нидерланды, которые решили возглавить европейскую коалицию по тренировке украинцев на F-16.

Свой вклад в обучение уже предложили сделать Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша. Остин ожидает, что к этой инициативе присоединятся еще больше стран.

— Наша Контактная группа обсудила долгосрочную устойчивую поддержку Украины, включая индустриальные инициативы, а также по изготовлению критического оборудования. Мы говорили, в частности, о предоставлении танков Leopard и программ, которые охватывают необходимые ресурсы на ближайшие годы, — сказал он.

По словам Остина, сегодняшняя встреча показала то, что “мы продолжим оказывать Украине необходимую поддержку”. Он подчеркнул, что “автократия не сможет победить демократию.”

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Защита неба. Почему F-16 — не панацея

Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил, что встреча в формате Рамштайн является “мощным символом международной солидарности в помощи и поддержке Украины”.

Он объяснил, что самым быстрым и дешевым способом защиты украинского неба является предоставление наземных систем ПВО.

— Что касается F-16, то 10 самолетов стоят $1 млрд, их содержание — еще $1 млрд. То есть 10 самолетов стоят $2 млрд. У россиян — тысячи самолетов-истребителей четвертого и пятого поколений. Поэтому, чтобы противостоять им в воздухе, нужно существенное количество F-16, — сказал Милли.

По его словам, истребители F-16 — это не панацея или магическая палочка, а партнеры пытаются усиливать мощности Украины пошагово.

— Если бы мы говорили о F-16, а их у нас просили уже давно, то не было бы ни Bradley, ни Abrams. Мы пошагово подходим к тому, что предоставляем. Каждый пакет имеет дополнительные штрихи, чтобы укрепить Украину милитаристски. Поэтому мы сейчас продолжаем думать над этим, — добавил генерал.

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Обучение пилотов на F-16 и системы ПВО: итоги Рамштайна-12

Эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко считает, что Украина вышла на нужный уровень вооружений, теперь задача каждого Рамштайна — удержать достигнутый уровень поддержки.

Он отметил, что на встрече участники в закрытом режиме обсуждают потребности Украины, в частности ищут пути обеспечения ВСУ боеприпасами.

— Рамштайн становится такой executive platform, то есть исполнительной платформой. Это хорошо, потому что приезжают министры, они обсуждают политически серьезные решения, например, передачу самолетов или ракет. Они обсуждают детали, это ускоряет процесс передачи оружия Украине, — сказал эксперт.

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Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Ллойд Остин, Марк Міллі, Рамштайн, Російська агресія
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