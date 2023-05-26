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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Навчання пілотів на F-16 та системи ППО: підсумки Рамштайну-12

Рамштайн-12, Ллойд Остін, Марк Міллі
Фото: Getty Images

У четвер, 25 травня, відбулось 12-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Зустріч пройшла в онлайн-форматі, до неї приєдналися очільники оборонних відомств із 50 країн світу. Міністр оборони України Олексій Резніков поінформував колег щодо ситуації на фронті та нагальних потреб ЗСУ.

Ключовими темами засідання стали захист українського неба, посилення протиповітряної оборони та навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про що говорили учасники Рамштайну-12

Як повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, на сьогоднішній зустрічі обговорили кілька критичних прогалин, з якими стикається Україна у протистоянні російській агресії.

– Одна з найбільш нагальних потреб України – це наземні системи ППО, тому ми працюватимемо активніше, щоб надати Україні те, що їй потрібно. Країни Контактної групи шукатимуть подальші шляхи, щоб забезпечити Україну тим, що є в переліку нагальних потреб, – сказав Остін на пресконференції за підсумками Рамштайну-12.

Учасники засідання обговорили плани навчань українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16.

Глава Пентагону подякував Данії та Нідерландам, які вирішили очолити європейську коаліцію з тренування українців на F-16.

Свій внесок у навчання вже запропонували зробити Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща. Остін очікує, що до цієї ініціативи приєднаються ще більше країн.

– Наша Контактна група обговорила довгострокову сталу підтримку України, включно з індустріальними ініціативами, а також щодо виготовлення критичного обладнання. Ми говорили, зокрема, про надання танків Leopard і програм, які охоплюють необхідні ресурси на найближчі роки, – сказав він.

За словами Остіна, сьогоднішня зустріч показала те, що “ми продовжимо надавати Україні необхідну підтримку”. Він наголосив, що “автократія не зможе перемогти демократію.”

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Захист неба. Чому F-16 – не панацея

Очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що зустріч у форматі Рамштайн є “потужним символом міжнародної солідарності у допомозі та підтримці України”.

Він пояснив, що найшвидшим та найдешевшим способом захисту українського неба є надання наземних систем ППО.

– Щодо F-16, то 10 літаків коштують $1 млрд, їх утримання – ще $1 млрд. Тобто 10 літаків коштують $2 млрд. У росіян – тисячі літаків-винищувачів четвертого й п’ятого поколінь. Тому, щоб протистояти їм у повітрі, потрібна суттєва кількість F-16, – сказав Міллі.

За його словами, винищувачі F-16 не є панацеєю чи магічною паличкою, а партнери намагаються посилювати потужності України покроково.

– Якби ми говорили про F-16, а їх у нас просили вже давно, то не було б ні Bradley, ні Abrams. Ми покроково підходимо до того, що надаємо. Кожен пакет має додаткові штрихи, щоб зміцнити Україну мілітарно. Тому ми зараз продовжуємо думати над цим, – додав генерал.

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Навчання пілотів на F-16 та системи ППО: підсумки Рамштайну-12

Експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко вважає, що Україна вийшла на потрібний рівень озброєнь, тепер завдання кожного Рамштайну – утримати досягнутий рівень підтримки.

Він зазначив, що на зустрічі учасники в закритому режимі обговорюють потреби України, зокрема шукають шляхи забезпечення ЗСУ боєприпасами.

– Рамштайн стає такою executive platform, тобто виконавчою платформою. Це добре, тому що приїжджають міністри, вони обговорюють політично серйозні рішення, як-от передавання літаків чи ракет. Вони обговорюють деталі, це прискорює процес передавання зброї Україні, – сказав експерт.

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Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Ллойд Остін, Марк Міллі, Рамштайн, Російська агресія
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