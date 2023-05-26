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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Противодронное оборудование и боеприпасы: Литва анонсировала новый пакет помощи ВСУ

Арвідас Анушаускас - міністр оборони Литви
Фото: Getty Images

Литва объявила о новом пакете военной помощи для Украины во время двенадцатой встречи в формате Рамштайн, которая в этот раз проходила онлайн.

Соответствующее заявление сделал министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, новый пакет будет включать противодронное оборудование, боеприпасы, сухие пищевые пайки и другую помощь.

Министр уточнил, что общая сумма военной поддержки, которую Литва предоставила Украине, скоро достигнет €465 млн.

– Наша поддержка Украины – это инвестиция в нашу собственную стойкость, сдерживание и оборону. Только победа Украины поможет восстановить мир и стабильность в евроатлантическом регионе, – отметил Анушаускас.

Он заверил, что Литва будет продолжать поддерживать Украину до победы в развязанной РФ войне.

Министр также подчеркнул важность обучения украинских военных. Анушаускас добавил, что Литва значительно увеличила объем этих тренировок и количество задействованных инструкторов.

Как известно, ключевой темой сегодняшней встречи Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн) было усиление защиты украинского неба. Речь идет о наращивании возможностей противовоздушной обороны.

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Противодронное оборудование и боеприпасы: Литва анонсировала новый пакет помощи ВСУ

Источник: Минобороны Литвы

Война в Украине, ВСУ, Литва, Рамштайн
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