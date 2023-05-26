Противодронное оборудование и боеприпасы: Литва анонсировала новый пакет помощи ВСУ
Литва объявила о новом пакете военной помощи для Украины во время двенадцатой встречи в формате Рамштайн, которая в этот раз проходила онлайн.
Соответствующее заявление сделал министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
По его словам, новый пакет будет включать противодронное оборудование, боеприпасы, сухие пищевые пайки и другую помощь.
Министр уточнил, что общая сумма военной поддержки, которую Литва предоставила Украине, скоро достигнет €465 млн.
– Наша поддержка Украины – это инвестиция в нашу собственную стойкость, сдерживание и оборону. Только победа Украины поможет восстановить мир и стабильность в евроатлантическом регионе, – отметил Анушаускас.
Он заверил, что Литва будет продолжать поддерживать Украину до победы в развязанной РФ войне.
???????? military support to ???????? will soon reach 465 million ????. Soon we will send anti-drones, ammunition, field rations and more. pic.twitter.com/QXldlXddNp
— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) May 25, 2023
Министр также подчеркнул важность обучения украинских военных. Анушаускас добавил, что Литва значительно увеличила объем этих тренировок и количество задействованных инструкторов.
Как известно, ключевой темой сегодняшней встречи Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн) было усиление защиты украинского неба. Речь идет о наращивании возможностей противовоздушной обороны.
Источник: Минобороны Литвы
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