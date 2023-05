Противодронное оборудование и боеприпасы: Литва анонсировала новый пакет помощи ВСУ

Литва объявила о новом пакете военной помощи для Украины во время двенадцатой встречи в формате Рамштайн, которая в этот раз проходила онлайн.

Соответствующее заявление сделал министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, новый пакет будет включать противодронное оборудование, боеприпасы, сухие пищевые пайки и другую помощь.

Министр уточнил, что общая сумма военной поддержки, которую Литва предоставила Украине, скоро достигнет €465 млн.

Он заверил, что Литва будет продолжать поддерживать Украину до победы в развязанной РФ войне.

???????? military support to ???????? will soon reach 465 million ????. Soon we will send anti-drones, ammunition, field rations and more. pic.twitter.com/QXldlXddNp

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) May 25, 2023