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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Враг заменил “вагнеровцев” под Бахмутом и пытается остановить ВСУ на флангах – Маляр

Бахмут
Фото: Depositphotos

В пригороде Бахмута (Донецкая область) российское военное командование заменило боевиков ЧВК Вагнера регулярными подразделениями войск РФ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, в самом Бахмуте наемники ЧВК Вагнера пока присутствуют.

– В пригороде Бахмута враг заменил подразделения Вагнера на армейские регулярные отряды. В самом же городе Бахмут сейчас остаются “вагнеровцы”, — подчеркнула Маляр.

Украинские войска держат под контролем окрестности города. Речь идет о юго-западной части в районе Самолет.

На Бахмутском направлении войска РФ артиллерийскими обстрелами пытаются остановить продвижение украинских защитников по флангам.

Оккупанты подтягивают на фланги дополнительные подразделения для усиления своей группировки.

Анна Маляр рассказала о ситуации и на других направлениях на Востоке Украины.

Так, на Авдеевском и Марьинском Вооруженные силы Украины отразили атаки врага. А на Лиманском направлении оккупанты за минувшие сутки взяли паузу и не проводили наступлений.

На Купянском направлении сейчас продолжаются бои. Войска РФ атакуют, пытаясь захватить плацдарм для дальнейшего продвижения, однако несут потери.

Как известно, основатель и владелец террористического формирования ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о якобы начале вывода своих наемников из Бахмута. Он утверждает, что позиции в городе будут переданы под контроль регулярной армии РФ.

Стоит отметить, что оккупанты не смогли полностью захватить Бахмут. Украинские военные удерживают плацдарм в районе Самолет, оборона которого не позволяет врагу полностью оккупировать город.

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Враг заменил “вагнеровцев” под Бахмутом и пытается остановить ВСУ на флангах – Маляр

Бахмут, Война в Украине, Ганна Маляр, ВСУ, Міноборони України, Російська агресія
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