ВСУ удерживают плацдарм в Бахмуте, чтобы не допустить его полного захвата – Череватый

Украинские военные удерживают позиции в юго-западной части Бахмута (Донецкая область). Речь идет о небольшом плацдарме, оборона которого не позволяет врагу полностью захватить город.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в интервью изданию РБК-Украина.

– Это небольшой плацдарм, который мы держим для недопущения полного взятия россиянами города. И туда есть возможность доставлять боеприпасы и все необходимое для обороны, – отметил он.

Череватый подтвердил, что речь идет о районе “Самолета”. Он уточнил, что украинские защитники удерживают ряд зданий в городе.

– И у нас еще есть там фортификационные сооружения, окопы, опорные пункты, в том числе и в юго-западной части города, – добавил Череватый.

Он обратил внимание, что в воскресенье, 21 мая, Силы специальных операций публиковали видео из самого Бахмута.

Череватый также проинформировал, что украинские защитники продвигаются на флангах вокруг Бахмута. В течение прошлой недели расстояние продвижения составляло от 150 м до 2 км в сутки.

А по состоянию на 22 мая бойцы продвинулись на разных участках на расстояние от 250 до 400 м.

– Это немного. Но это позволяет нам занять господствующие высоты, чтобы лучше поражать группировки врага в Бахмуте, — подчеркнул Череватый.

Он уточнил, что продвижение происходит в рамках оборонной операции на Бахмутском направлении. Спикер объяснил, что она успешна, поскольку помогла реализовать ключевые цели: враг не смог прорваться, поломать боевые порядки ВСУ, уничтожить нашу группировку войск, которая там воюет, и окружить ее.

В то же время украинские защитники нанесли оккупантам колоссальные потери. Именно с этим связаны заявления владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о “выведении” наемников из Бахмута с 25 мая.

По словам Череватого, у “вагнеровцев” нет снарядного голода, однако “есть серьезные проблемы с людьми”: заканчивается личный состав из-за больших потерь. А пополнять его неоткуда.

И Пригожин, вероятно, хотел бы вывести боевиков из города, чтобы “сохранить остатки своего личного состава и репутации”.

Недавно в Минобороны Украины опровергли заявления оккупантов о якобы полном “захвате” Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что украинские военные продолжают выполнять в Бахмуте важную задачу, а войска РФ не контролируют город.

По словам командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского, ВСУ приближаются к взятию Бахмута в тактическое окружение.

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

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