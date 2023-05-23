Более 100 убитых в сутки: в ВСУ назвали средний показатель потерь РФ в Бахмуте

Численность группировки войск РФ, воюющей в районе города Бахмут (Донецкая область), превышает 40 тыс. человек. В то же время враг ежедневно там теряет более 100 оккупантов убитыми и столько же – ранеными.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в интервью изданию РБК-Украина.

По его словам, оккупанты стянули на Бахмутское направление несколько сотен танков, а также артиллерию и реактивные системы залпового огня.

– В районе Бахмута воюет более 40 тыс. российских войск, у них примерно 250 танков, до 300 артиллерийских орудий и до 150 РСЗО, – отметил спикер.

Череватый напомнил о количестве потерь РФ в Бахмуте, озвученных президентом США Джо Байденом и координатором по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джоном Кирби. Речь идет о примерно 100 тыс. раненых и убитых.

В то же время, министр обороны Украины Алексей Резников озвучивал потери РФ на Бахмутском направлении в 70 тыс. убитыми и ранеными.

– Возможно, он говорил о меньшем участке. Все эти цифры абсолютно релевантны, учитывая их ежедневные потери, — заявил Череватый.

Он уточнил, что только за сутки в районе Бахмута погибли 120 оккупантов, а еще 144 получили ранения. То есть речь идет о “роте убитых и роте раненых”, что очень много.

Череватый подчеркнул, что более 100 убитыми и столько же ранеными – это среднестатистические потери врага за сутки.

– Цифра за последние сутки – 120 убитых и 144 раненых, это как раз среднестатистический показатель. Это речь идет о Бахмуте и окрестностях, — заявил он.

На днях командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские воины приближаются к взятию Бахмута в тактическое окружение. ВСУ продвигаются по флангам в пригороде.

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