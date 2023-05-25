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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Ворог замінив “вагнерівців” під Бахмутом і намагається зупинити ЗСУ на флангах – Маляр

Бахмут
Фото: Depositphotos

У передмісті Бахмута (Донецька область) російське військове командування замінило бойовиків ПВК Вагнера на регулярні підрозділи військ РФ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, в самому Бахмуті найманці ПВК Вагнера поки що присутні.

– У передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи Вагнера на армійські регулярні загони. В самому ж місті Бахмут на цю мить залишаються “вагнерівці”, – наголосила Маляр.

Українські війська тримають під контролем околиці міста. Йдеться про південно-західну частину в районі Літак.

На Бахмутському напрямку війська РФ артилерійськими обстрілами намагаються зупинити просування українських захисників по флангах.

Окупанти підтягують на фланги додаткові підрозділи для посилення свого угруповання.

Ганна Маляр розповіла про ситуацію й на інших напрямках на Сході України.

Так, на Авдіївському і Мар’їнському Збройні сили України відбили атаки ворога. А на Лиманському напрямку окупанти минулої доби взяли паузу і не проводили наступів.

На Куп’янському напрямку зараз тривають бої. Війська РФ атакують, намагаючись захопити плацдарм для подальшого просування, проте зазнають втрат.

Як відомо, засновник і власник терористичного формування ПВК Вагнера Євген Пригожин оголосив про начебто початок виведення своїх найманців із Бахмута. Він стверджує, що позиції в місті передадуть під контроль регулярній армії РФ.

Варто зазначити, що окупанти не змогли повністю захопити Бахмут. Українські військові утримують плацдарм у районі Літак, оборона якого не дозволяє ворогу повністю окупувати місто.

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Бахмут, Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ, Міноборони України, Російська агресія
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