Передают позиции регулярной армии. Пригожин утверждает, что вагнеровцы выходят из Бахмута

Основатель террористического формирования ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о начале вывода своих наемников из Бахмута (Донецкая область).

Об этом сообщает его пресс-служба.

В опубликованном видео главарь ЧВК обсуждает якобы выход вояк из города, призывает не спешить и оставить военным РФ боеприпасы.

— До 1 июня все выходим, отдыхаем, готовимся, а потом получим новое задание, — сказал он.

По словам Пригожина, до 1 июня основная часть вагнеровцев перебазируется в тыловые лагеря, а позиции в Бахмуте якобы передадут под контроль регулярной армии РФ.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин хочет вывести своих наемников из Бахмута (Донецкая область), поскольку понимает, что там их ждет кровавый разгром.

Источник: пресс-служба Пригожина

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