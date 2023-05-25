Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Способна сбить в небе все: что известно о ПЗРК NASAMS
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Передают позиции регулярной армии. Пригожин утверждает, что вагнеровцы выходят из Бахмута

Передают позиции регулярной армии. Пригожин утверждает, что вагнеровцы выходят из Бахмута

Основатель террористического формирования ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о начале вывода своих наемников из Бахмута (Донецкая область).

Об этом сообщает его пресс-служба.

В опубликованном видео главарь ЧВК обсуждает якобы выход вояк из города, призывает не спешить и оставить военным РФ боеприпасы.

— До 1 июня все выходим, отдыхаем, готовимся, а потом получим новое задание, — сказал он.

По словам Пригожина, до 1 июня основная часть вагнеровцев перебазируется в тыловые лагеря, а позиции в Бахмуте якобы передадут под контроль регулярной армии РФ.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин хочет вывести своих наемников из Бахмута (Донецкая область), поскольку понимает, что там их ждет кровавый разгром.

Читайте также
Путин и Пригожин возглавляют список людей, которых Украина хочет ликвидировать – ГУР
Передают позиции регулярной армии. Пригожин утверждает, что вагнеровцы выходят из Бахмута

Источник: пресс-служба Пригожина

Бахмут, Донецкая область, ЧВК Вагнера
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ удается продвигаться вперед: Маляр о ситуации вокруг Бахмута
війна в Україні
РФ нужен информационный повод: Данилов объяснил, зачем распространяют фейки о “ранении” Залужного
Передают позиции регулярной армии. Пригожин утверждает, что вагнеровцы выходят из Бахмута
Загрузят в КамАЗ, и больше никто вас не увидит: пленный оккупант о том, как попал на войну
російський окупант
В Бахмуте ВСУ загнали российские войска в ловушку — Мусиенко
Бахмут
Генштаб ВСУ впервые не сообщил о боях в Бахмуте: что об этом говорят в ISW
Бої за Бахмут
Видео
Переход на григорианский календарь: какие даты праздников изменятся, а какие – останутся

Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.

Кристина Гавриш
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (24.05.2023)
Передают позиции регулярной армии. Пригожин утверждает, что вагнеровцы выходят из Бахмута
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (24.05.2023)
Передают позиции регулярной армии. Пригожин утверждает, что вагнеровцы выходят из Бахмута
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (24.05.2023)
Передают позиции регулярной армии. Пригожин утверждает, что вагнеровцы выходят из Бахмута
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (24.05.2023)
Передают позиции регулярной армии. Пригожин утверждает, что вагнеровцы выходят из Бахмута
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь