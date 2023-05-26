Франция назвала военным преступлением удар РФ по Днепру

Франция осудила удары России по Украине, в том числе по больнице в Днепре в пятницу утром, назвав их “военными преступлениями”, которые “не могут остаться безнаказанными”.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции.

— Франция самым решительным образом осуждает удары российских ракет и беспилотников, которые вчера вечером вновь были направлены на Киев, Харьковскую и Днепропетровскую области. Это была тринадцатая атака на столицу в мае, — отмечается в сообщении.

В МИД Франции описали эти удары, как в очередной раз преднамеренно направленные “на гражданские объекты, включая больницу в Днепре, что является грубым нарушением международного гуманитарного права”.

Как неоднократно подчеркивала министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, эти неприемлемые действия представляют собой военные преступления и не должны остаться безнаказанными, говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что Франция продолжит оказывать поддержку украинским судам и Международному уголовному суду в борьбе с безнаказанностью за такие преступления, а также продолжит оказывать Украине помощь в сопротивлении незаконной агрессии РФ, “как на военном, так и на гуманитарном уровне“, до тех пор, пока это будет необходимо.

Напомним, в первой половине дня 26 мая Россия атаковала больницу в Днепре. По данным Днепропетровской ОВА, по меньшей мере два человека погибли, а среди раненых — не менее 30 человек, в том числе двое детей.

На данный момент спасатели ищут выживших в завалах клиники. По словам официальных лиц, власти до сих пор не могут связаться с тремя людьми, которые могли находиться в клинике во время атаки РФ.

Фото: Сергій Лисак

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