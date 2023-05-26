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Татьяна Забожко, редактор ленты

В небо поднялось облако дыма: в Днепре раздался взрыв

Вибух - дим після вибуху
Фото: Pixabay

26 мая в Днепре раздался взрыв.

По свидетельству местных жителей, в небо вздымается густой дым.

Воздушная тревога в областном центре и регионе в целом объявлена в 10:30.

Карта повітряних тривог 26 травня 2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 457-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Днепр
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Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.

Артур Свинаренко
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