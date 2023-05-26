В небо поднялось облако дыма: в Днепре раздался взрыв

26 мая в Днепре раздался взрыв.

По свидетельству местных жителей, в небо вздымается густой дым.

Воздушная тревога в областном центре и регионе в целом объявлена в 10:30.

Полномасштабная война в Украине длится уже 457-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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