Татьяна Забожко, редактор ленты
В небо поднялось облако дыма: в Днепре раздался взрыв
26 мая в Днепре раздался взрыв.
По свидетельству местных жителей, в небо вздымается густой дым.
Воздушная тревога в областном центре и регионе в целом объявлена в 10:30.
Полномасштабная война в Украине длится уже 457-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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