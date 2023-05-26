Должны победить этих нелюдей: Зеленский показал видео с места прилета ракеты в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с места прилета российской ракеты в Днепре 26 мая.

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– Российские террористы еще раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным. Должны победить этих нелюдей безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время – это наши люди. А наши люди – это самое дорогое, что есть в Украине, – отметил глава государства.

От ракетного удара по поликлинике один человек погиб, еще 15 ранены.

По данным Офиса генерального прокурора, пострадавших – 16.

Среди раненых – мальчики трех и шести лет.

Дети госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Госпитализированы и 11 взрослых. Двое из них – в тяжелом состоянии.

Спасатели ликвидируют пожары в здании поликлиники и ветеринарной клиники, где огнем охвачено в целом уже 1 тыс. кв. м.

Повреждены также частные и многоквартирные дома, авто жителей города.

На месте “прилета” находятся все службы. Спасение пострадавших продолжается.

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