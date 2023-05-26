Должны победить этих нелюдей: Зеленский показал видео с места прилета ракеты в Днепре
Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с места прилета российской ракеты в Днепре 26 мая.
– Российские террористы еще раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным.
Должны победить этих нелюдей безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время – это наши люди. А наши люди – это самое дорогое, что есть в Украине, – отметил глава государства.
От ракетного удара по поликлинике один человек погиб, еще 15 ранены.
По данным Офиса генерального прокурора, пострадавших – 16.
Среди раненых – мальчики трех и шести лет.
Дети госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.
Госпитализированы и 11 взрослых. Двое из них – в тяжелом состоянии.
Спасатели ликвидируют пожары в здании поликлиники и ветеринарной клиники, где огнем охвачено в целом уже 1 тыс. кв. м.
Повреждены также частные и многоквартирные дома, авто жителей города.
На месте “прилета” находятся все службы. Спасение пострадавших продолжается.
Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.Артур Свинаренко