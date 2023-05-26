Маємо перемогти цих нелюдів: Зеленський показав відео з місця прильоту ракети в Дніпрі
Президент України Володимир Зеленський показав відео з місця прильоту російської ракети в Дніпрі 26 травня.
– Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним.
Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. Тому що наш час – це наші люди. А наші люди – це найдорожче, що є в Україні, – зазначив глава держави.
Від ракетного удару по поліклініці одна людина загинула, ще 15 поранені.
За даними Офісу генерального прокурора, постраждалих – 16.
Серед поранених – хлопчики трьох та шести років.
Дітей госпіталізували. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
Госпіталізовані й 11 дорослих. Двоє з них – у важкому стані.
Рятувальники ліквідовують пожежі в будівлі поліклініки та ветеринарної клініки, де вогнем охоплено загалом уже 1 тис. кв. м.
Пошкоджено також приватні та багатоквартирні будинки, автівки жителів міста.
Триповерхівка частково зруйнована.
У сусідній будівлі пожежу локалізували та шукають людину, яка може бути під завалами.
На місці “прильоту” перебувають усі служби. Порятунок постраждалих триває.
Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.Артур Свинаренко