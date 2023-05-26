Маємо перемогти цих нелюдів: Зеленський показав відео з місця прильоту ракети в Дніпрі

Президент України Володимир Зеленський показав відео з місця прильоту російської ракети в Дніпрі 26 травня.

– Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним. Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. Тому що наш час – це наші люди. А наші люди – це найдорожче, що є в Україні, – зазначив глава держави.

Від ракетного удару по поліклініці одна людина загинула, ще 15 поранені.

За даними Офісу генерального прокурора, постраждалих – 16.

Серед поранених – хлопчики трьох та шести років.

Дітей госпіталізували. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Госпіталізовані й 11 дорослих. Двоє з них – у важкому стані.

Рятувальники ліквідовують пожежі в будівлі поліклініки та ветеринарної клініки, де вогнем охоплено загалом уже 1 тис. кв. м.

Пошкоджено також приватні та багатоквартирні будинки, автівки жителів міста.

Триповерхівка частково зруйнована.

У сусідній будівлі пожежу локалізували та шукають людину, яка може бути під завалами.

На місці “прильоту” перебувають усі служби. Порятунок постраждалих триває.

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