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Юлія Соколова, редакторка стрічки

ЗСУ контролюють околиці Бахмута і тримають панівні висоти на флангах – Маляр

ЗСУ під Бахмутом

Станом на суботу, 27 травня, біля Бахмута (Донецька область) і в самому місті немає активних бойових дій. Збройні сили України тримають панівні висоти, які зайняли на флангах.

Про це поінформувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що основну увагу та сили війська РФ зосередили саме на Бахмутському напрямку.

– Там ворог безуспішно наступав, але загалом наступальна активність знижена… Вчора й сьогодні там немає активних боїв – ні в місті, ні на флангах, – зазначила Маляр.

Заступниця міністра уточнила, що окупанти зараз зробили ставку на завдання авіаційних ударів та інтенсивні артилерійські обстріли. Війська РФ активно обстрілюють околиці Бахмута й підступи до міста.

У Міноборони пояснюють зниження наступальної активності ворога в Бахмуті заміною та перегрупуванням російських сил. Командування РФ намагається посилити спроможності свого угруповання на тому напрямку.

Ми міцно тримаємо зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута. Водночас просування протягом вчора і сьогодні призупинено з метою виконання інших завдань, – наголосила Маляр.

Вона додала, що українські військові продовжують контролювати околиці Бахмута у південно-західній частині – в районі Літак.

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Загальна ситуація на східному фронті

Ганна Маляр повідомила, що ворог веде наступальні дії на шести напрямках: Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Бахмутському.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно намагався зайняти кращі позиції. Так само не мали успіху наступальні дії окупантів на Лиманському та Авдіївському напрямках.

На Мар’їнському напрямку українські військові відбили численні атаки в районі Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку війська РФ завдавали авіаударів та обстрілювали мирні населені пункти.

– Станом на цей час ворогу не вдається просуватися вглиб території. Наступальні дії зупиняють наші мужні воїни, – уточнила заступниця міністра.

Водночас на всіх напрямках окупанти здійснюють обстріли з артилерії та авіаційні удари. Як пояснила Маляр, війська РФ роблять на них ставку на тих ділянках фронту, де знижується інтенсивність боїв.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий пояснював, що українські військові утримують позиції на плацдармі у південно-західній частині Бахмута, оборона якого не дозволяє ворогу повністю захопити місто.

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Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Бахмут, Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ, Міноборони України, Російська агресія
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