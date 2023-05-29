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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Может влиять на свидетелей: суд продлил домашний арест митрополиту Павлу

Павло Лебідь
Фото: УНИАН

Митрополиту УПЦ МП и бывшему наместнику Киево-Печерской лавры Павлу (Петру Лебедю) суд продлил на месяц меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщило Суспільне из зала Соломенского районного суда города Киева.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора продлить круглосуточный домашний арест до 1 июля с обязательством носить браслет.

— Просим до 1 июля продлить домашний арест, по подозрению Петра Лебедя в оправдании вооруженной агрессии и унижении граждан в связи с религиозными убеждениями. Досудебное расследование продолжается, во время следственных действий установлено, что может влиять на свидетелей, — отметил в ходатайстве прокурор Евгений Завистовский.

Реагируя на ходатайство, митрополит Павел обратился к прокурору и следователю СБУ.

— Вам не стыдно, что вы пишете? Одному и второму, — сказал он.

1 апреля митрополит УПЦ Павел получил подозрение от СБУ по ч. 1 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В тот же день суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток с ношением электронного браслета.

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Источник: Суспільне
Киево-Печерская лавра, Релігія, Суд, УПЦ МП
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