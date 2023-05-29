Може впливати на свідків: суд продовжив домашній арешт митрополиту Павлу

Митрополиту УПЦ МП та колишньому наміснику Києво-Печерської лаври Павлу (Петру Лебедю) суд продовжив на місяць запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Про це повідомило Суспільне із зали Солом’янського районного суду міста Києва.

Суд задовольнив клопотання прокурора продовжити цілодобовий домашній арешт до 1 липня із зобов’язанням носити браслет.

— Просимо до 1 липня продовжити домашній арешт, за підозрою Петра Лебедя у виправдовуванні збройної агресії і принижуванні громадян у зв’язку з релігійними переконаннями. Досудове розслідування триває, під час слідчих дій встановлено, що може впливати на свідків, — зазначив у клопотанні прокурор Євген Завістовський.

Реагуючи на клопотання, митрополит Павло звернувся до прокурора та слідчого СБУ.

— Вам не соромно, що ви пишете? Одному і другому, – сказав він.

1 квітня митрополит УПЦ Павло отримав підозру від СБУ за ч. 1 ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Того ж дня суд призначив йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб із носінням електронного браслета.

Джерело : Суспільне

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