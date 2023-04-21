Апелляционный суд оставил митрополита Павла под домашним арестом

Апелляционный суд Киева отклонил ходатайство адвокатов митрополита УПЦ МП Павла (Петр Лебедь) об изменении меры пресечения.

То есть суд оставил в силе круглосуточный домашний арест бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры с обязательством носить электронный браслет до 30 мая.

После заседания митрополит подарил судьям и прокурору пасхальные яйца.

Митрополит УПЦ МП Павло після судового засідання щодо запобіжного заходу подарував суддям і прокурору великодні яйця Відео: hromadske pic.twitter.com/X6NSjNZDmp — hromadske (@HromadskeUA) April 21, 2023

1 апреля Шевченковский райсуд Киева избрал митрополиту Павлу меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток по месту его регистрации — в селе Вороньков Киевской области. Также на него надели электронный браслет.

Перед этим сотрудники СБУ вручили бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры подозрение в разжигании религиозной вражды, оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Речь идет о двух статьях Уголовного кодекса Украины — ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Митрополиту УПЦ МП грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Источник : Громадське

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