Апелляционный суд оставил митрополита Павла под домашним арестом
Апелляционный суд Киева отклонил ходатайство адвокатов митрополита УПЦ МП Павла (Петр Лебедь) об изменении меры пресечения.
То есть суд оставил в силе круглосуточный домашний арест бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры с обязательством носить электронный браслет до 30 мая.
После заседания митрополит подарил судьям и прокурору пасхальные яйца.
Митрополит УПЦ МП Павло після судового засідання щодо запобіжного заходу подарував суддям і прокурору великодні яйця
Відео: hromadske pic.twitter.com/X6NSjNZDmp
— hromadske (@HromadskeUA) April 21, 2023
1 апреля Шевченковский райсуд Киева избрал митрополиту Павлу меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток по месту его регистрации — в селе Вороньков Киевской области. Также на него надели электронный браслет.
Перед этим сотрудники СБУ вручили бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры подозрение в разжигании религиозной вражды, оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.
Речь идет о двух статьях Уголовного кодекса Украины — ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Митрополиту УПЦ МП грозит лишение свободы на срок до пяти лет.