Не стоит драматизировать ситуацию: Игнат о попадании по аэродрому в Хмельницкой области
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал не драматизировать ситуацию с ударом российских войск по аэродрому в Хмельницкой области.
Он отметил, что последствия вражеских атак не стоит комментировать, поскольку враг внимательно за всем следит.
— Было попадание в пределах района аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. То, что там было, куда попало, какие были последствия — мы это не комментируем. И не стоит это комментировать, чтобы враг не имел дополнительной информации. Я хочу сказать, что боеспособность там будет восстановлена. Не стоит драматизировать ситуацию, — сказал Игнат.
Напомним, что ночью 29 мая российские оккупанты ударили по военному объекту в Хмельницкой области.
В результате атаки выведены из строя пять летательных аппаратов, повреждена взлетно-посадочная полоса.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 460-е сутки.
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