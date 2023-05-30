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Валентина Чорна, редактор ленты

Не стоит драматизировать ситуацию: Игнат о попадании по аэродрому в Хмельницкой области

Юрій Ігнат

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал не драматизировать ситуацию с ударом российских войск по аэродрому в Хмельницкой области.

Он отметил, что последствия вражеских атак не стоит комментировать, поскольку враг внимательно за всем следит.

— Было попадание в пределах района аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. То, что там было, куда попало, какие были последствия — мы это не комментируем. И не стоит это комментировать, чтобы враг не имел дополнительной информации. Я хочу сказать, что боеспособность там будет восстановлена. Не стоит драматизировать ситуацию, — сказал Игнат.

Напомним, что ночью 29 мая российские оккупанты ударили по военному объекту в Хмельницкой области.

В результате атаки выведены из строя пять летательных аппаратов, повреждена взлетно-посадочная полоса.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 460-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Радио Свобода
Война в Украине
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