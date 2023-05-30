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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Не варто драматизувати ситуацію: Ігнат про влучання по аеродрому на Хмельниччині

Юрій Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав не драматизувати ситуацію із ударом російських військ по аеродрому на Хмельниччині.

Він наголосив, що наслідки ворожих атак не варто коментувати, оскільки ворог уважно за всім стежить.

– Було влучання в межах району аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області. Те, що там було, куди влучило, які були наслідки – ми це не коментуємо. І не варто це коментувати, щоб ворог не мав додаткової інформації. Я хочу сказати, що боєздатність там буде відновлено. Не варто драматизувати ситуацію, – сказав Ігнат.

Нагадаємо, що вночі 29 травня російські окупанти вдарили по військовому об’єкту на Хмельниччині.

Внаслідок атаки виведено з ладу п’ять літальних апаратів, пошкоджено злітно-посадкову смугу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 460-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Радіо Свобода
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