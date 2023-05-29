Громко еще в одной области: на Хмельнитчине раздались взрывы

В Хмельницкие области раздались взрывы.

Об этом пишут местные паблики.

Официальной информации пока нет. Следим за ситуацией.

Находитесь в безопасных местах до отбоя тревоги!

Напомним, что 29 мая ночью РФ вновь нанесла массированный удар по городам Украины. Так, взрывы уже прозвучали в Киевской, Винницкой области и в Одессе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 460-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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