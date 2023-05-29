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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Громко еще в одной области: на Хмельнитчине раздались взрывы

Вибух

В Хмельницкие области раздались взрывы.

Об этом пишут местные паблики.

Официальной информации пока нет. Следим за ситуацией.

Находитесь в безопасных местах до отбоя тревоги!

Напомним, что 29 мая ночью РФ вновь нанесла массированный удар по городам Украины. Так, взрывы уже прозвучали в Киевской, Винницкой области и в Одессе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 460-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Хмельницкая область
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Каждый снаряд ложится точно в цель: как взаимодействуют аэроразведка и артиллерия

От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

Артур Свинаренко
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