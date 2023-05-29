Громко еще в одной области: на Хмельнитчине раздались взрывы
В Хмельницкие области раздались взрывы.
Об этом пишут местные паблики.
Официальной информации пока нет. Следим за ситуацией.
Находитесь в безопасных местах до отбоя тревоги!
Напомним, что 29 мая ночью РФ вновь нанесла массированный удар по городам Украины. Так, взрывы уже прозвучали в Киевской, Винницкой области и в Одессе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 460-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко