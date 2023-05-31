Справедливый мир означает вывод войск РФ с территории Украины – фон дер Ляйен

Прекращение огня приведет к замороженному конфликту, и только полный вывод российских войск и техники с территории Украины принесет справедливый мир.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в речи на форуме Globsec в Братиславе.

— Должен быть принцип: ничего об Украине без Украины. Вместе с Украиной мы хотим справедливого мира, такого, который не вознаграждает агрессора, а поддерживает принципы Устава ООН и право украинского народа быть хозяином своего будущего, — подчеркнула она.

Фон дер Ляйен напомнила о горьком опыте перемирия, действовавшего после 2014 года, следствием которого стало полномасштабное вторжение РФ.

— Прекращение огня было бы по своей сути нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения. Инвестировать и восстанавливать никто не будет, и конфликт может вспыхнуть снова в любой момент, — объяснила она.

Именно поэтому, по ее словам, Евросоюз поддерживает формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Справедливый мир для Украины также должен быть длительным. А для того, чтобы этот мир был длительным для Украины, он должен быть укреплен двумя жизненно важными способами, — добавила президент Еврокомиссии.

Первым она назвала долгосрочную поддержку безопасности Украины в виде предоставления военного оборудования для защиты от российских нападений в будущем.

— Важно, чтобы в конце была ясность. Ясность в том, что друзья Украины останутся с ней надолго ради ее безопасности. Такое соглашение с гарантиями безопасности должно сопровождаться более широкими рамками демократических реформ в Украине. И здесь путь Украины к вступлению в ЕС будет играть фундаментальную роль, — подытожила Фон дер Ляйен.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 462-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: European Commission

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