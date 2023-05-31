Справедливий мир означає виведення військ РФ з території України – фон дер Ляєн

Припинення вогню призведе до замороженого конфлікту, і лише повне виведення російських військ та техніки з території України принесе справедливий мир.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у промові на форумі Globsec у Братиславі.

– Має бути принцип: нічого про Україну без України. Разом з Україною ми хочемо справедливого миру, такого, який не винагороджує агресора, а підтримує принципи Статуту ООН і право українського народу бути господарем свого майбутнього, – наголосила вона.

Фон дер Ляєн нагадала про гіркий досвід перемир’я, що діяло після 2014 року, наслідком якого стало повномасштабне вторгнення РФ.

– Припинення вогню було б за своєю суттю нестабільним і дестабілізувало б регіон уздовж лінії зіткнення. Інвестувати та відбудовувати ніхто не буде, тож конфлікт може спалахнути знову в будь-який момент, – пояснила вона.

Саме тому, за її словами, Євросоюз підтримує формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським.

– Справедливий мир для України також має бути тривалим. А для того, щоб цей мир був тривалим для України, він має бути зміцнений двома життєво важливими способами, – додала президент Єврокомісії.

Першим вона назвала довгострокову підтримку безпеки України у вигляді надання військового обладнання для захисту від російських нападів у майбутньому.

– Важливо, щоби в кінці була ясність. Ясність у тому, що друзі України залишаться з нею надовго заради її безпеки. Така угода з гарантіями безпеки має супроводжуватися ширшими рамками демократичних реформ в Україні. І тут шлях України до вступу в ЄС відіграватиме фундаментальну роль, – підсумувала Фон дер Ляєн.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 462-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: European Commission

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