Эти люди могли выжить – киевляне несут цветы и игрушки к поликлинике в Деснянском районе

В детскую поликлинику №3 в Деснянском районе Киева, где ночью из-за закрытого укрытия погибли две матери и девятилетняя девочка, люди сносят цветы и игрушки.

В частности, почтить память погибших в Деснянском районе пришли Ирина с мужем и ребенком.

– Это нельзя просто выдержать. Эти люди могли остаться живы, – едва говорит сквозь слезы женщина.

Киевлянка говорит: в эту поликлинику еще в детстве ходил ее муж, а теперь – их дети.

Женщина больше всего хочет, чтобы доступ к укрытиям во время воздушных тревог был под контролем.

Еще один киевлянин Максим Чеберяка неоднократно слышал от местных, что охранник поликлиники часто не очень адекватно вел себя и не пускал людей к укрытие, поэтому те и раньше не могли туда попасть.

К тому же, говорит молодой человек, сегодня все подтверждали, что ночью укрытие в поликлинике было закрыто.

Сирены ночью Максим во сне не услышал, а лишь первые два довольно глухих взрыва.

Киевлянин решил никуда не бежать, а действовать в соответствии с ситуацией. И буквально минуты через две прогремел очень мощный взрыв.

– Я такого еще не слышал за время войны. Взрывная волна была очень большой, потому что у меня на 15-м этаже задрожали окна. Было ясно, что рядом сбили ракету. Мы перешли в коридор переждать тревогу, а уже утром увидели, что обломки упали возле поликлиники, куда я ходил в детстве, – говорит Максим.

Во время воздушных тревог парень периодически ходил в укрытие 212-й школы, но, признается, это было довольно проблематично.

– Обычных прохожих во время учебного процесса в укрытия часто не пускают. И хотя сегодня в укрытии 152-й школы нас вместе с мэром Виталием Кличко во время тревоги встречали с распростертыми объятиями и директор уверяла, что пускают всех, по собственному опыту знаю, что это не так. И жители близлежащих домов это подтверждают. В школах часто не пускают людей, – добавляет Максим Чеберяка.

Напомним, что 1 июня около 03:00 две женщины и девятилетний ребенок погибли под стенами здания поликлиники №3, потому что не смогли попасть в укрытие, когда рядом упал обломок сбитой ракеты.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и допрашивают руководство и персонал медучреждения.

Городской глава Киева Виталий Кличко уже обратился в Офис президента и Кабмина с просьбой об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова и руководителя медучреждения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 463-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Наталия Кулык

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