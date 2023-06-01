Эти люди могли выжить – киевляне несут цветы и игрушки к поликлинике в Деснянском районе
В детскую поликлинику №3 в Деснянском районе Киева, где ночью из-за закрытого укрытия погибли две матери и девятилетняя девочка, люди сносят цветы и игрушки.
В частности, почтить память погибших в Деснянском районе пришли Ирина с мужем и ребенком.
– Это нельзя просто выдержать. Эти люди могли остаться живы, – едва говорит сквозь слезы женщина.
Киевлянка говорит: в эту поликлинику еще в детстве ходил ее муж, а теперь – их дети.
Женщина больше всего хочет, чтобы доступ к укрытиям во время воздушных тревог был под контролем.
Еще один киевлянин Максим Чеберяка неоднократно слышал от местных, что охранник поликлиники часто не очень адекватно вел себя и не пускал людей к укрытие, поэтому те и раньше не могли туда попасть.
К тому же, говорит молодой человек, сегодня все подтверждали, что ночью укрытие в поликлинике было закрыто.
Сирены ночью Максим во сне не услышал, а лишь первые два довольно глухих взрыва.
Киевлянин решил никуда не бежать, а действовать в соответствии с ситуацией. И буквально минуты через две прогремел очень мощный взрыв.
– Я такого еще не слышал за время войны. Взрывная волна была очень большой, потому что у меня на 15-м этаже задрожали окна. Было ясно, что рядом сбили ракету. Мы перешли в коридор переждать тревогу, а уже утром увидели, что обломки упали возле поликлиники, куда я ходил в детстве, – говорит Максим.
Во время воздушных тревог парень периодически ходил в укрытие 212-й школы, но, признается, это было довольно проблематично.
– Обычных прохожих во время учебного процесса в укрытия часто не пускают. И хотя сегодня в укрытии 152-й школы нас вместе с мэром Виталием Кличко во время тревоги встречали с распростертыми объятиями и директор уверяла, что пускают всех, по собственному опыту знаю, что это не так. И жители близлежащих домов это подтверждают. В школах часто не пускают людей, – добавляет Максим Чеберяка.
Напомним, что 1 июня около 03:00 две женщины и девятилетний ребенок погибли под стенами здания поликлиники №3, потому что не смогли попасть в укрытие, когда рядом упал обломок сбитой ракеты.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и допрашивают руководство и персонал медучреждения.
Городской глава Киева Виталий Кличко уже обратился в Офис президента и Кабмина с просьбой об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова и руководителя медучреждения.
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Фото: Наталия Кулык
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