Ці люди могли вижити – кияни несуть квіти та іграшки до поліклініки в Деснянському районі

До дитячої поліклініки №3 у Деснянському районі Києва, де вночі через закрите укриття загинули дві матері та дев’ятирічна дівчинка, люди зносять квіти та іграшки.

Зокрема, вшанувати загиблих у Деснянському районі прийшли Ірина з чоловіком та дитиною.

– Це не можна просто витримати. Ці люди могли залишитися живі, – ледь говорить крізь сльози жінка.

Киянка каже: до цієї поліклініки ще в дитинстві ходив її чоловік, а тепер – їхні діти.

Жінка понад усе хоче, щоб доступ до укриттів під час повітряних тривог був під контролем.

Ще один киянин Максим Чеберяка неодноразово чув від місцевих, що охоронець поліклініки часто не дуже адекватно поводився та не пускав людей до укриття, тож ті й раніше не могли туди потрапити.

До того ж, каже хлопець, сьогодні всі підтверджували, що вночі укриття в поліклініці було закрите.

Сирени вночі Максим уві сні не почув, а лише перші два досить глухі вибухи.

Киянин вирішив нікуди не бігти, а діяти відповідно до ситуації. І буквально хвилини за дві прогримів дуже потужний вибух.

– Я такого ще не чув за час війни. Вибухова хвиля була дуже великою, тому що в мене аж на 15-му поверсі здригнулися вікна. Було зрозуміло, що поруч збили ракету. Ми перейшли в коридор перечекати тривогу, а вже вранці побачили, що уламки впали біля поліклініки, куди я ходив у дитинстві, – каже Максим.

Під час повітряних тривог хлопець періодично ходив до укриття 212-ї школи, але, зізнається, це було доволі проблематично.

– Звичайних перехожих під час навчального процесу до укриттів часто не пускають. І хоч сьогодні в укритті 152-ї школи нас разом із міським головою Віталієм Кличком під час тривоги зустрічали із розкритими обіймами й директор запевняла, що пускають усіх, із власного досвіду знаю, що це не так. І мешканці довколишніх будинків це підтверджують. У школах часто не пускають людей, – додає Максим Чеберяка.

Нагадаємо, що 1 червня близько 03:00 дві жінки та дев’ятирічна дитина загинули під стінами будівлі поліклініки №3, тому що не змогли потрапити до укриття, коли поряд впав уламок збитої ракети.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, та допитують керівництво й персонал медзакладу.

Міський голова Києва Віталій Кличко вже звернувся до Офісу президента та Кабміну з проханням про відсторонення голови Деснянського району Дмитра Ратнікова та керівника медзакладу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 463-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Наталія Кулик

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