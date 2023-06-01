Европарламент поддержал увеличение производства снарядов для Украины
В четверг Европейский парламент поддержал законопроект Акт в поддержку производства боеприпасов (ASAP) об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет, который имеет целью ускорить их поставки в Украину и помочь странам-членам ЕС пополнить свои арсеналы.
Как говорится в сообщении на сайте Европарламента, законопроект был принят 446 голосами за, когда против проголосовало 67 европарламентариев. Еще 112 депутатов воздержались.
Внедряя целевые мероприятия, включая финансирование в размере €500 млн, ASAP имеет целью нарастить производственные мощности ЕС для преодоления текущего дефицита оборонной продукции, в частности, наземных и артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов.
Руководитель переговорной группы ЕП Кристиан Бушой (ЕНП, Румыния) назвал это решение “значительным шагом вперед”.
— Сегодняшнее решение знаменует собой значительный шаг вперед для безопасности и обороны нашего Союза, и особенно в нашей непоколебимой поддержке Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии. Оно усилит нашу способность реагировать на вызовы безопасности. Это победа для Европы и нашей коллективной безопасности. Парламент готов к переговорам с Советом ЕС, и мы надеемся достичь соглашения как можно быстрее, — сказал Кристиан Бушой.
Этот проект закона был представлен Европейской Комиссией еще 3 мая 2023 года, и уже в том же месяце депутаты Европарламента согласились запустить процедуру срочного рассмотрения в парламенте для ускорения принятия законопроекта.
Следующие шаги
Теперь депутаты Европарламента начнут переговоры с Советом ЕС с целью достижения политического соглашения, за которое депутаты Европарламента проголосуют на пленарном заседании в июле.
Параллельно депутаты Европарламента работают над Европейским оборонно-промышленным укреплением через общий закон о закупках (EDIRPA) для поддержки сотрудничества между государствами-членами на этапе оборонных закупок с целью заполнения наиболее насущных и критических пробелов.
Напомним, 30 мая, после очередной массированной атаки России по городам Украины, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ответом на каждую российскую атаку должно быть увеличение производства и поставок систем ПВО и боеприпасов для Украины.
В мае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен ускорить поставки боеприпасов в Украину, учитывая количество использованных снарядов для артиллерии ежедневно.
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