Patriot цел и невредим: Игнат ответил на новые заявления РФ о его “уничтожении”

Американский ЗРК Patriot целый и невредимый. Днем 29 мая он сбил все баллистические ракеты Искандер-М, которыми РФ атаковала Киев.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя очередные фейковые заявления со стороны высшего руководства Минобороны РФ.

— Конечно же целый. Уничтожили же все ракеты… Вчера отработал комплекс Patriot, уничтожены все цели типа Искандер, которые летели по баллистике, — подчеркнул он.

По его словам, накануне враг пытался после ночной атаки дронами и крылатыми ракетами Х-101 и Х-555 застать нас врасплох, однако силы ПВО сразу перезаряжаются и готовы сбивать воздушные цели.

Перед этим сегодня российские пропагандистские СМИ распространили заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что якобы российские военные “в последние дни” поразили в Киеве американский ЗРК Patriot.

Источник : Суспільне

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