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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Путіну доповідають про знищення Patriot, ніхто не наважується сказати правду – глава Міноборони Литви

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Щоночі російська армія намагається вистежити комплекси протиповітряної оборони Patriot в Україні, щоб знищити їх, однак безуспішно.

Про це у Twitter написав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

За його словами, російському диктатору Володимиру Путіну щоразу доповідають про знищення Patriot в Україні, оскільки ніхто не наважується сказати його правду.

– Росія все ще намагається щоночі вистежити протиракетні комплекси Patriot. Однак, безуспішно. Офіційна версія вже лежить на столі у Путіна – всі батареї Patriot знищені. Ніхто не наважується сказати йому правду, – зазначив литовський міністр.

Нагадаємо, що вночі 2 червня українські захисники знищили всі 15 крилатих ракет і 21 іранський ударний БпЛА Shahed-136/131, які РФ випустила по Україні.

Ворожі цілі прямували з північного напрямку в бік Києва, маневруючи та намагаючись ввести в оману українську ППО.

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Війна в Україні, Литва, Російська агресія
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