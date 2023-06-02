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Не только во время воздушной тревоги: в Киеве будет круглосуточный доступ к укрытиям

бомбосховище, укриття
Фото: Pexels

В Киеве будет круглосуточный доступ к укрытиям гражданской защиты. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что сегодня состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На нем обсудили вопросы координации действий всех служб по обеспечению работы и доступа к укрытиям в Киеве.

— Принятое решение о круглосуточном доступе к укрытиям — обязательное к исполнению всеми учреждениями и заведениями. Обязательное для контроля всеми ответственными службам. Также к контролю за доступом будет привлечена общественность. Все неравнодушные могут присоединиться и стать инспекторами общественного контроля. Обращаться нужно в Департамент муниципальной безопасности, — проинформировал мэр.

Патрульная полиция, по словам Кличко, поможет проверять доступность укрытий во время воздушной тревоги в комендантский час.

Также Киевсовет на внеочередном заседании 8 июня обратится в парламент относительно установления ответственности, в том числе, частных владельцев помещений укрытий, — за недопуск людей и ненадлежащую работу укрытий.

Напомним, что в ночь на 1 июня из-за закрытого укрытия в Киеве погибли ребенок и две женщины.

Во время ракетной атаки РФ жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты.

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бомбосховище, Война в Украине, Виталий Кличко, Київ, Російська агресія
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