Не только во время воздушной тревоги: в Киеве будет круглосуточный доступ к укрытиям
В Киеве будет круглосуточный доступ к укрытиям гражданской защиты. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Он отметил, что сегодня состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
На нем обсудили вопросы координации действий всех служб по обеспечению работы и доступа к укрытиям в Киеве.
— Принятое решение о круглосуточном доступе к укрытиям — обязательное к исполнению всеми учреждениями и заведениями. Обязательное для контроля всеми ответственными службам. Также к контролю за доступом будет привлечена общественность. Все неравнодушные могут присоединиться и стать инспекторами общественного контроля. Обращаться нужно в Департамент муниципальной безопасности, — проинформировал мэр.
Патрульная полиция, по словам Кличко, поможет проверять доступность укрытий во время воздушной тревоги в комендантский час.
Также Киевсовет на внеочередном заседании 8 июня обратится в парламент относительно установления ответственности, в том числе, частных владельцев помещений укрытий, — за недопуск людей и ненадлежащую работу укрытий.
Напомним, что в ночь на 1 июня из-за закрытого укрытия в Киеве погибли ребенок и две женщины.
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