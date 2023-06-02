Зеленський провів Ставку: по Україні відбудеться ревізія всіх укриттів

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, про що повідомив у Telegram.

Учасники обговорили загибель людей внаслідок атаки на Київ біля зачиненого бомбосховища у Деснянському районі столиці.

– Жорстка реакція учасників засідання на загибель людей біля зачиненого бомбосховища. Доручив члену Cтавки, міністру Камишіну, провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт – за десять днів. Іншому члену Ставки, міністру Клименку, – те саме по Україні, – повідомив президент.

Другим питанням, яке розглядалося на Ставці, був комплексний розгляд стану нашої ППО. Її потреби для відбиття загроз із землі, з моря, з повітря, а також шляхи вдосконалення з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів і власного виробництва.

Також розглядали ситуацію на фронті, але глава держави не уточнив деталей.

Четвертим питанням Ставки була всеохопна доповідь розвідки щодо країн, які допомагають РФ не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів в умовах війни. Президент додав, що готуються відповідні рішення.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки РФ по Києву загинули троє людей, 16 дістали поранення. Троє людей, які загинули в Деснянському районі Києва вночі 1 червня, не змогли потрапити до укриття в поліклініці №3.

У межах розслідування трагічних наслідків через недопуск громадян до укриття у Києві правоохоронці затримали чотирьох осіб: першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця.

2 червня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що укриття у Києві будуть доступні цілодобово. За його словами, патрульна поліція допоможе перевіряти доступність укриттів під час повітряної тривоги в комендантську годину.

Джерело: Володимир Зеленський

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