Ни одну из стран НАТО мы не будем втягивать в войну — Зеленский

Украина не планирует втягивать ни одну из стран НАТО в войну, которую против нее развязала Россия.

Об этом во время брифинга в Киеве сказал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что Киев также понимает, что до конца войны не сможет стать членом НАТО.

— Мы не ищем замену НАТО…, не ищем альтернативы… Приведите мне пример, какая страна НАТО воюет сегодня с Россией или на территории какой страны сейчас присутствуют российские войска, — сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что Украина не будет членом НАТО, пока продолжается эта война. Он подчеркнул, что это не потому, что мы не хотим, а потому, что это невозможно.

— Мы люди адекватные и понимаем, что ни одну из стран НАТО мы не будем втягивать в войну, — добавил Зеленский.

По его словам, гарантии безопасности, которые сейчас получает Украина от стран НАТО, в частности санкции, финансовые гарантии и оружие, должны действовать, пока Украина не станет членом НАТО.

Недавно министр обороны Великобритании Бен Уоллес в одном из интервью сказал, что вступление Украины в НАТО не будет быстрым, но члены блока готовы усиливать военный потенциал нашей страны.

Напомним, в Вильнюсе 11-12 июля состоится саммит НАТО. В ходе этого мероприятия Украина надеется получить политическое приглашение в военный блок. Кроме того, Киев готовит два новых пакета сотрудничества с НАТО – политический и практический – к саммиту.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.