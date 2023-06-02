Надо быть реалистами: Уоллес исключил вступление Украины в НАТО в ближайшее время

Вступление Украины в Организацию Североатлантического договора не будет скорым. Однако члены НАТО готовы усиливать военный потенциал нашей страны.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью американскому изданию The Washington Post.

Отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО, он обратил внимание на существование разногласий по этому вопросу. Уоллес отметил, что НАТО, как и Евросоюзу, не следует повторять ошибки прошлого и давать слишком много обещаний таким кандидатам, как Украина.

По мнению министра, Украина не сможет присоединиться к военному блоку в ближайшее время.

– Мы должны быть реалистами и сказать: Этого не произойдет в Вильнюсе (на июльском саммите НАТО – Ред.), этого не произойдет в ближайшее время. Но что могут сделать те страны, которые хотят быть более ориентированными на будущее, чтобы помочь Украине и предоставить ей не 100-процентную, но похожую на ту, которую оказывает НАТО, помощь? – заявил Уоллес.

Он объяснил, что ряд стран готовы заключить двусторонние или многосторонние “пакты о взаимной обороне” с Украиной. Они согласны взять на себя обязательства по долгосрочному наращиванию военного потенциала нашей страны, “чтобы убедиться, что вторжение в Украину в будущем будет дорого стоить РФ или кому-либо другому”.

По убеждению Воллеса, такие договоренности действительно могут стать сдерживающим фактором для РФ, поскольку сухопутные войска агрессора “будут значительно истощены в течение следующих 10 лет”.

Глава Минобороны Британии, который может претендовать на пост генсека НАТО, также выступил за увеличение военных расходов странами-членами блока. Уоллес назвал это необходимым шагом, если НАТО хочет эффективно сдерживать РФ после войны в Украине и справиться с другими угрозами трансатлантической безопасности.

– Мир становится все более опасным, незащищенным и тревожным… До того, как возникла ситуация с Украиной, было слишком много людей, не желавших видеть угрозу со стороны Путина. И посмотрите, где мы сейчас находимся, – подчеркнул он.

Как объясняет издание, почти через десятилетие после того, как НАТО утвердило цель, согласно которой каждое государство-член должно тратить 2% своего ВВП на оборону, только 8 из 31 стран достигают или превышают этот показатель. Великобритания является одним из таких государств.

Как известно, саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе (Литва). В ходе этого мероприятия Украина надеется получить политическое приглашение в военный блок. Кроме того, Киев готовит два новых пакета сотрудничества с НАТО – политический и практический – к саммиту.

В Госдепартаменте США уже анонсировали мощный пакет политической и практической поддержки, который союзники планируют выделить Украине на саммите.

Ранее в НАТО неоднократно отмечали, что вступление нашей страны невозможно до завершения войны.

Источник : The Washington Post

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.