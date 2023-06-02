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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Жодну з країн НАТО ми не будемо втягувати у війну – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна не планує втягувати жодну з країн НАТО у війну, яку проти неї розв’язала Росія.

Про це під час брифінгу у Києві сказав президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що Київ також розуміє, що до кінця війни не зможе стати членом НАТО.

— Ми не шукаємо заміну НАТО…, не шукаємо альтернативи… Наведіть мені приклад, яка країна НАТО воює сьогодні з Росією або на території якої країни зараз присутні російські війська, – сказав глава держави.

Президент також наголосив, що Україна не буде членом НАТО, поки триває ця війна. Він підкреслив, що це не тому, що ми не хочемо, а тому, що це неможливо.

— Ми люди адекватні і розуміємо, що жодну з країн НАТО ми не будемо втягувати у війну, – додав Зеленський.

За його словами, гарантії безпеки, які зараз отримує Україна від країн НАТО, зокрема санкції, фінансові гарантії та зброя, мають діяти, поки Україна не стане членом НАТО.

Нещодавно міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в одному з інтерв’ю сказав, що вступ України до НАТО не буде швидким, але члени блоку готові посилювати військовий потенціал нашої країни.

Нагадаємо, у Вільнюсі 11-12 липня відбудеться саміт НАТО. Під час цього заходу Україна сподівається отримати політичне запрошення до військового блоку. Крім того, Київ готує два нові пакети співпраці з НАТО – політичний і практичний – до саміту.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, НАТО, Україна
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