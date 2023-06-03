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Илья Нежигай, редактор ленты

Президент МККК сидела черного цвета: Ермак об откровенности жены Редиса относительно пыток

Президент МККК сидела черного цвета: Ермак об откровенности жены Редиса относительно пыток
Фото: Офис президента

Руководитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер после разговора с украинскими защитниками, которые вернулись из плена россиян и их близкими не изменила отношение организации МККК к украинским военнопленным.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в проекте Дмитрия Комарова “Год. За кадром. Офис Президента“.

Ермак вспомнил ситуацию, когда руководительница МККК пыталась попасть на визит в Офис президента.

— Она (президент МККК, — Ред.) сидела здесь и я ей сказал, что у вас есть возможность показать, что вы организация, которая делает то, для чего была создана. Я ее не предупреждал и во время встречи сказал: “А сейчас наша встреча изменится и я хочу, чтобы к ней присоединились три девушки”. И из этих дверей без предупреждения вышли — Марьяна Мамонова, сестра Волыни и жена Прокопенко (бойца с позывным Редиса). Они зашли. Сели здесь. И час, не подбирая слов, рассказывали об ужасах плена. Президент МККК сидела с представителем Украины просто “черного цвета”, — рассказал руководитель ОПУ.

Ермак назвал такой способ неформальных переговоров с представителями МККК “терапией правды”.

Ермак рассказал детали встречи с главой МККК и как решил изменить тон беседы

Делегация Международного комитета Красного Креста во главе с президентом МККК Мирьяной Сполярич-Эггер в Офисе президента / Фото: ОПУ

Он добавил, что после этого разговора представители МККК “никоим образом ни разу они не попали ни к одному нашему пленному. Они нам рассказывают, что не могут попасть, потому что россияне не дают разрешения”.

— Даже не выбирая выражений, я спросил, а если бы это было во время Второй мировой войны, и вы у Гитлера спрашиваете, что вы не можете попасть в Освенцим, что бы вы мне ответили?! Они тупят глаза, молчат, начинают рассказывать о мандатах и так далее, — добавил Ермак.

Руководитель Офиса президента говорит, что в день, когда происходил обмен защитников Азовстали на госизменника Виктора Медведчука, многое “пошло не так” и обмен мог сорваться.

По его словам, обмен в Турции стал возможным только тогда, когда официальный Киев убедился, что со стороны РФ привезли украинских командиров, которые защищали Мариуполь и Азовсталь.

Ермак добавил, что для Украины сегодня является приоритетным обмен в формате “всех на всех”, но сейчас сделать это будет очень непросто.

Андрій Єрмак, Война в Украине, звільнені з полону, Обмін полоненими, Офис президента, полон, Червоний Хрест
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